OPPO dévoilera son produit phare – le Find X2 – au premier trimestre 2020

OPPO Suisse a confirmé aujourd’hui que la prochaine génération de la série phare Find, le Find X2, serait dévoilée au premier trimestre 2020.

Si les caractéristiques de ce produit sur le marché suisse demeurent confidentielles, OPPO a confirmé qu’il serait parmi les premiers à intégrer le dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 865, dévoilé début décembre lors du Snapdragon Tech Summit.

L’entreprise a également confirmé que le Find X2 intégrerait la 5G, en mettant l’accent sur un affichage à multiples facettes. Daniel Meier, Country Manager d’OPPO en Suisse, se réjouit de cette nouvelle série haut de gamme et ajoute: « Les utilisateurs peuvent s’attendre à recevoir des nouvelles passionnantes d’OPPO en 2020 ».

Selon lui, 2020 sera une année exceptionnelle pour OPPO. « Nous élargirons notre portefeuille avec des appareils intelligents, tels que des écouteurs intelligents et des smart watch et lancerons le smartphone phare de la prochaine génération », poursuit Daniel Meier.

Daniel Meier explique également: « Avec le Find X2, nous voulions une fois de plus dépasser les limites et montrer ce qui est possible avec un smartphone. Nous savons que les utilisateurs finaux utilisent de plus en plus leur smartphone pour les jeux et les divertissements mobiles en déplacement. Le Find X2 offrira une expérience utilisateur unique. »