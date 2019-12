Persona 5 Royal apprend la langue de Molière

Partager Facebook

ATLUS, le développeur derrière la série primée des Persona ouvre ses portes à de nouveaux joueurs avec de toutes nouvelles options de langage.

Les Voleurs Fantômes de Cœurs peuvent enfin annoncer que pour la première fois dans l’histoire de la franchise Persona, Persona 5 Royal sera disponible entièrement sous-titré dans les langues suivantes : Français, Anglais, Italien, Allemand et Espagnol, offrant ainsi une toute nouvelle expérience de jeu Persona.

“Nous sommes impatients de rendre Persona 5 Royal plus accessible pour une grande partie de nos fans français, italiens, allemands, espagnols, et ceux du monde entier” déclare Jon Bailey, Directeur de Marque chez ATLUS.

Tandis que le monde se prépare pour la toute nouvelle expérience que vont offrir les Voleurs Fantômes de Cœurs dans Persona 5 Royal, eux, étaient occupés à planifier leur prochain braquage. Enfilez le masque de Joker et rejoignez les ! Explorez Tokyo, débloquez de nouvelles Persona, personnalisez votre Repaire des Voleurs comme vous l’entendez, découvrez des arcs narratifs et scènes inédits, des fins alternatives, et bien plus encore !

Persona 5 Royal volera votre cœur dès le 31 mars 2020 exclusivement sur PlayStation®4 !