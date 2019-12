SAMURAI SHODOWN sortira sur Nintendo Switch au premier trimestre 2020

Partager Facebook

SNK CORPORATION est fier d’annoncer que SAMURAI SHODOWN, le jeu acclamé par la critique sur Xbox One et PlayStation®4, sortira sur Nintendo Switch™ au premier trimestre 2020 !

■ Le duel se poursuit sur Nintendo Switch !

Depuis sa création en 1993, la série Samurai Shodown a redéfini les codes du jeu de combat à l’arme blanche. 11 années s’étaient écoulées depuis la sortie du dernier opus, mais un nouvel épisode arrive sur Nintendo Switch ! Découvrez le jeu de combat qui a conquis le monde entier !

■ Des guerriers hors pair s’affrontent dans le Japon du XVIII siècle !

13 personnages font leur retour, rejoints par 3 nouveaux arrivants. Ce nouvel opus se déroule un an avant les événements du jeu original, moment où les tensions atteignent leur paroxysme au pays du soleil levant !

■ Un jeu à la fois tactique et viscéral !

Les mécaniques de jeu emblématiques de Samurai Shodown comme la jauge de Rage, la Lame Éclair et les coups super spéciaux sont de retour ! Vous allez sentir votre cœur palpiter quand, à l’article de la mort, vous renverserez la situation d’un seul coup ! Retrouvez toute la puissance et les sensations propres à la série avec Samurai Shodown sur votre Nintendo Switch !

■ Jouez n’importe où et n’importe quand avec la Nintendo Switch :

Grâce au Mode sur table de la Nintendo Switch, affronter un ami n’avait jamais été aussi simple. Il suffit de lui passer un Joy-Con et le tour est joué ! De plus, vous pouvez combattre n’importe où dans le monde grâce au Mode portable.

■ De nouveaux DLC proposant des personnages palpitants, prêts à rejoindre le combat !

Certains des personnages préférés des fans comme Rimururu, Kubikiri Basara, Kazuki Kazama, ou bien encore Wan Fu font leur grand retour dans SAMURAI SHODOWN ! Mais ils ne sont pas les seuls ! En effet, Hisame Shizumaru de Samurai Shodown III est disponible gratuitement !

■La version digitale de Samurai Shodown ! 2 sur Nintendo Switch offerte en bonus de précommande (offre limitée dans le temps) :

Samurai Shodown !2, jeu de combat développé à l’origine par SNK pour sa console portable propriétaire, la Neo Geo Pocket, sera réédité pour la première fois et en exclusivité sur Nintendo Switch ! Ces combattants en version miniature sont de vrais durs à cuire !

■ L’édition spéciale : « Neo Geo Shockbox – Limited Gold Edition pour Nintendo Switch !

En exclusivité, Pix’n Love, SNK et Deep Silver sont heureux de vous présenter l’édition Collector « Neo Geo Shockbox » regroupant les versions physiques des jeux Samurai Shodown et Samurai Shodown!2 Pocket Fighting Series pour Nintendo Switch, ainsi qu’un artbook inédit de 134 pages. Replongez dans l’ambiance typique des années 1990 avec la célèbre boîte Neo Geo numérotée à 2500 ex. !

Contenu de l’édition spéciale «Neo Geo Shockbox»:

le jeu Samurai Shodown (édition physique) pour Nintendo Switch.

le jeu Samurai Shodown!2 – Pocket Fighting Series (édition phyisque) pour Nintendo Switch.

un artbook de 134 pages regroupant des documents de conception et illustrations ayant servi à la réalisation de Samurai Shodown.

une boîte Neo Geo officielle numérotée à 2500 ex.

Ouverture des précommandes le mercredi 18 décembre 2019 à 17 heures, exclusivement sur le site : www.editionspixnlove.com.