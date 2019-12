Et puis nous danserons au cinéma !

Son monde est brusquement bouleversé lorsque le charismatique Irakli arrive et devient son plus fort rival et son plus grand désir.

Ce film d’apprentissage de Levan Akin, cinéaste suédois né de parents géorgiens a été présenté à la Quinzaine des réalisateurs. Les scènes de danse et la découverte de l’amour dans une société qui proscrit l’homosexualité sont les points forts de ce récit. L’acteur principal est superbe, émouvant et vrai. Son personnage se cherche et finit par trouver sa voie dans l’invention de soi. A cet égard la scène finale, entre tradition et libération de son carcan, est tout à fait impressionnante. Une belle découverte !