Gaming, les sorties de la semaine

A l’approche des fêtes de fin d’année, les sorties de gros titres se font plus rares. Petit tour d’horizon de la semaine avec les quelques sorties à venir.

Cette semaine, nous aurons droit à Untitled Goose Game, qui sortira sur PS4 et Xbox One. On note également l’arrivée de Travel Mosaics: A Paris Tour sur Switch, ou Wattam sur PS4 et PC. Plus dans le trend, un créateur à également eu le temps de créer un titre nommé OK Boomer, qui sort sur Steam, mais qui n’a pas l’air bien terrible.

Bref, c’est la période idéale pour se replonger dans d’anciens titres. Pour le reste, on vous laisse avec la liste exhaustive des sorties de la semaine :

Lundi 16 décembre

Travel Mosaics: A Paris Tour | Switch

Treasure Rangers | PS4

Ground War | PC

Sapper | PC

Mahjong Gold | PC

Bomber Fox | PC

Slippery Sausage | PC, Mac

Mardi 17 décembre

Untitled Goose Game | PS4, Xbox One

Tamashii | PS4

XenoRaptor | PS4

Demons With Shotguns | PS4

Wattam | PS4, PC

Straimium Immortaly | PS4

Demon Pit | PS4

Rift Keeper | Switch

Merge Towers | PC

Woodle Tree 2: Deluxe+ | PC, Mac

Bloody Trains | PC

Potata: Chapter One | PC

Sin Chess | PC

Mercredi 18 décembre

Super Korotama | PC, Mac

Sweater? OK! – The Dilogy | PC

Tip Of The Spear: Task Force Elite | PC

Fight Of Animals | PC

Jeudi 19 décembre

Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX | Xbox One

Dual Brain Vol. 1: Calculation | Switch

KUUKIYOMI: Consdier It! | Switch

JDM Racing | Switch

Mirror | Switch

Melbits World | Switch

Bayala – The Game | PS4, Switch

Regions Of Ruin | PS4

PuPaiPo Space Deluxe | PC

Moves | PC

The Good Time Garden | PC

Hexon | PC

Elf Manor | PC

Vendredi 20 décembre