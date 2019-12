Blair Witch sortira en version physique le 31 janvier 2020 sur PS4 et Xbox One

Aujourd’hui Bloober Team S.A et Koch Media sont heureux d’annoncer que le jeu d’horreur acclamé par la critique, Blair Witch, sortira en version physique le 31 janvier 2020 sur PlayStation®4 et Xbox One.



Blair Witch est un jeu vidéo d’horreur narratif et psychologique à la première personne qui vous plongera au cœur de l’univers de la série de films cultes du même nom.

En 1996, un jeune garçon a disparu dans la forêt de Black Hills près de Burkittsville dans le Maryland. Vous incarnez Ellis, un ancien flic profondément troublé, et vous participez aux recherches dans la forêt. Ce qui démarre comme une enquête policière banale va rapidement se transformer en un cauchemar sans fin alors que vous êtes confrontés à vos peurs et à la Sorcière de Blair, une mystérieuse force qui hante les forêts…

Une histoire sur la descente d’un homme aux enfers :

Venant des créateurs de Layers of Fear, acclamé par la critique, découvrez l’influence implacable de la peur sur l’esprit dans cette histoire originale inspirée du film Blair Witch.

Trouvez votre chemin dans les bois hantés :

Aventurez-vous dans cette forêt maudite altérant toute notion de temps et d’espace.

Dressez votre chien :

​Accompagnez de votre fidèle canin Bullet, vous ne traverserez pas cette forêt seul ! Encouragez-le avec des friandises, ou grondez-le si il s’éloigne un peu trop de vous. Cependant, sachez que la façon dont vous vous comporterez avec lui, aura un impact considérable sur l’histoire !

Votre santé mentale contre sa malédiction :

Faites face aux horreurs de la sorcière de Blair et à la descente aux enfers d’un homme portant le fardeau de son passé.

Comment allez-vous faire face à vos peurs ?

Alors que vous vous enfoncez toujours plus loin dans la forêt, comment allez-vous réagir au danger qui vous entoure et jusqu’où la pression vous submergera-t-elle ?