My Hero One’s Justice 2 se dévoile encore un peu plus …

Attendu chez nous pour le 13 mars 2020 sur PC (steam), Nintendo Switch, PS4 et Xbox One, le jeu d’action et de combat « My Hero One’s Justice 2 » nous dévoile une nouvelle bande-annonce qui nous permet de découvrir pour la première fois de nouveaux personnages jouables.

On y découvre notamment Taishiro Toyomitsu / Fat Gum (Alter : Graisse Absorbante), Atsuhiro Sako / Mister Compress (Alter : Compress) et Twice / Jin Bubaigawara (Alter : Duplicité) et pour la seconde fois Sir Nighteye.

La bande-annonce dévoile également les combats en 2 contre 2, une nouveauté qui ravira les fans du shônen manga , My Hero Academia. Ce second opus vidéoludique signé Bandai Namco donne aussi la possibilité à ceux qui le précommande d’obtenir un accès anticipé à trois personnages dont un Brainless. Notons encore que le titre aura sa version collector (vendue envrion 149.- CHF), aussi disponible en précommande. Celle-ci, outre le jeu, contiendra une figurine LED de 20 cm de Deku, un Steelbook exclusif, un porte-dés Deku & Overhaul, un Shikishi My Hero Academia et un badge.