Concours : gagnez une extension devolo Magic 2 LAN triple !

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Avec les adaptateurs Magic 2 LAN triple de devolo, vous ne dépendez plus de votre connexion WiFi. Vous pouvez désormais connecter vos appareils multimédia- PC, console de jeux ou TV connecté- directement à Internet via le réseau local. Grâce à la technologie CPL de nos adaptateurs Magic, les appareils connectés reçoivent simplement le signal Internet via la prise de courant.

Nous vous donnons aujourd’hui la chance de gagner une extension devolo Magic 2 LAN triple. Ce concours est valable jusqu’au 25 décembre 2019.

Vous devez être connecté pour participer.