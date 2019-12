Nouveaux jeux PlayStation Now en janvier: Horizon Zero Dawn, Uncharted: The Lost Legacy et Overcooked! 2

PlayStation Now, le streaming service de PlayStation, recevra trois nouveax titres à partir du 2 janvier, qui seront disponible dans la vaste bibliothèque pour le streaming et le téléchargement pendant trois à douze mois.

Horizon Zero Dawn

Genre: Action, RPG

Période de publication: 2017

Dans Horizon Zero Dawn les joueurs font l’expérience du voyage légendaire complet d’Aloy de la tribu Nora et dévoilent les secrets d’un monde gouverné par des machines mortelles. Rejetée par sa tribu, la jeune chasseuse combat pour découvrir son passé et son destin – et arrêter une catastrophe menaçant le futur.

Horizon Zero Dawn est un jeu de rôle et d’action très primé. Le jeu inclut la magnifique extension The Frozen Wilds, avec de nouveaux territoires, compétences, armes et machines.

Horizon Zero Dawn sera disponible pendant trois mois, du 2 janvier 2020 au 7 avril 2020, dans la bibliothèque de PS Now.

Uncharted: The Lost Legacy

Genre: Adventure, Action

Période de sorti: 2017

Avec Uncharted: The Lost Legacy l’’excellent studio de développement Naughty Dog nous livre la première aventure indépendante de l’histoire de la franchise Uncharted. Le rôle principal est joué par la populaire Chloé Frazer. Afin de récupérer un antique et légendaire artefact indien et l’empêcher de tomber aux mains d’un impitoyable profiteur de guerre, Chloe Frazer doit demander l’aide de la célèbre mercenaire Nadine Ross (connue de Uncharted 4: A Thief’s End).

S’aventurant profondément dans les Ghats occidentaux d’Inde, Chloe et Nadine devront apprendre à travailler en équipe pour mettre la main sur l’artefact, affronter de féroces adversaires et empêcher la région de sombrer dans le chaos.

Uncharted: The Lost Legacy sera disponible pendant trois mois, du 2 janvier 2020 au 7 avril 2020, dans la bibliothèque de PS Now.

Overcooked! 2

Genre: Party, Occasionel, Familial

Période de sorti: 2018

Dans Overcooked! 2 les joueurs retournent dans le royaume Oignon et forment leur équipe de chefs dans ce jeu de cooperation locale ou en ligne jusqu’à quatres joueurs. Après que le monde ait été sauvé de l’Insatiable, une nouvelle menace surgit qui exige une nouvelle cuisson audacieuse pour résister aux zomb’mies. Le mode multijoueur chaotique (en ligne et local) est à bord ainsi que de nouvelles cuisines – par exemple des restaurants de sushi, des écoles de magie et des mines -, de nouvelles fonctionnalités comme des téléporteurs, des plateformes mobiles et des cuisines dynamiques, ainsi qu’une multitude de nouvelles recettes.

PlayStation Now a connu une baisse de prix et une expansion de la bibliothèque en octobre dernier. Les utilisateurs de PlayStation Now ont accès à plus de 650 jeux pour CHF 10,90 par mois, CHF 27,90 pour 3 mois ou CHF 69,90 par an. Les titres de PlayStation 4, PlayStation 3 et PlayStation 2 peuvent être diffusés en ligne ; les jeux PlayStation 4 peuvent également être téléchargés sur le disque dur PS4 et joués hors ligne. Comme PlayStation Now peut également être diffusée en streaming sur le PC Windows, les jeux exclusifs à PlayStation peuvent être joués sur l’ordinateur.

De nouveaux jeux sont ajoutés chaque mois, avec des titres à succès sélectionnés qui restent dans l’assortiment pendant trois mois chacun. Grand Theft Auto V, God of War, Uncharted 4 : A Thief’s End et Infamous : Second Son, ont été lancés en octobre et seront jouables dans la bibliothèque PS Now jusqu’au 2 janvier. À partir du 2 janvier les trois perles de jeu vidéo Horizon Zero Dawn, Uncharted: The Lost Legacy et Overcooked! 2 seront disponible dans la bibliothèque de PlayStation Now.