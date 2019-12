Ghost Recon Breakpoint est disponible sur Stadia

Partager Facebook

Ubisoft annonce que Tom Clancy’s Ghost Recon® Breakpoint, le dernier opus de la franchise Tom Clancy’s Ghost Recon, est désormais disponible sur Stadia, la nouvelle génération de plateforme de jeux vidéo de Google.

Développé par Ubisoft Paris*, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint est un jeu de tir militaire qui se déroule dans un monde ouvert hostile entièrement jouable en solo ou en coopération jusqu’à quatre joueurs. Les joueurs vont découvrir Auroa, une île mystérieuse où les technologies les plus avancées côtoient une nature sauvage et indomptée. Quartier général de Skell Technology, géant de l’industrie et créateur de drones, Auroa est tombée entre de mauvaises mains et tout contact a été perdu. Les Wolves, une unité d’ex-militaires américains formée de Ghosts devenus renégats, ont pris le contrôle de l’île. Menés par l’ancien frère d’armes de Nomad, le Lieutenant-Colonel Cole D. Walker, incarné par l’acteur Jon Bernthal, ces derniers ont reprogrammé les drones de Skell Technology pour en faire de véritables machines à tuer, qu’ils sont prêts à utiliser, qu’importe les conséquences.

Alors que Nomad et les Ghosts sont envoyés en mission de reconnaissance, leur hélicoptère est abattu. Blessés, sans aucun secours et pourchassés, les joueurs vont vivre une expérience militaire intense et combattre pour leur survie en affrontant les Wolves pour reprendre le contrôle d’Auroa.

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint profite pleinement des possibilités uniques qu’offre Stadia, notamment le Stream Connect proposé dans le mode PvE. Exclusivement disponible sur Stadia, cette fonction permet aux joueurs de partager leur écran en temps réel jusqu’à trois coéquipiers dans le mode PvE. Le fait de pouvoir observer le point de vue des autres joueurs facilite la communication et les tactiques entre les membres des équipes qui pourront collaborer d’une façon totalement inédite.

De plus, en fonction de l’équipement informatique des joueurs et de leur débit internet, la 4K et la HDR sont pleinement supportées.

Davantage d’informations concernant Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint sur Stadia sont disponibles sur le site officiel de Stadia.

À noter que d’autres jeux Ubisoft seront également disponibles prochainement sur Stadia incluant Tom Clancy’s The Division® 2 et The Crew® 2. UPLAY+, le service d’abonnement sur PC d’Ubisoft** sera quant à lui disponible sur Stadia en 2020.