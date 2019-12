La vie invisible d’Euridice Gusmao au cinéma !

Euridice, 18 ans, et Guida, 20 ans, sont deux soeurs inséparables. Elles vivent chez leurs parents et rêvent, l’une d’une carrière de pianiste, l’autre du grand amour. A cause de leur père, les deux soeurs vont devoir construire leurs vies l’une sans l’autre. Séparées, elles prendront en main leur destin, sans jamais renoncer à se retrouver.

À travers le destin de deux sœurs, le réalisateur brésilien Karim Aïnouz raconte la difficile condition féminine dans le Brésil des années 1950. Les femmes n’ont pas leur dernier mot sur le choix d’une vie et subissent un système patriarcal oppressant. A travers cette fresque familiale qui se déroule sur plusieurs décennies, on suit le destin de ces deux sœurs séparées à cause du mensonge paternel. Evoquant le temps qui passe, les rendez-vous manqués et les vies gâchées, ce superbe melo a été récompensé par le Prix

Un certain regard à Cannes cette année.