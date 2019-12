L’événement Gambit du Zhanhu de For Honor disponible jusqu’au 2 janvier

Partager Facebook

Ubisoft annonce que Le Gambit du Zhanhu, l’événement marquant la fin de l’Année 3 de For Honor®, est disponible dès maintenant et jusqu’au 2 janvier sur toutes les plateformes. Le Gambit du Zhanhu revient plus en détails sur le parcours de Sun Da et sur son rôle dans le conflit qui a opposé les Wu Lin et les Obsidiens. Les joueurs vont pouvoir profiter d’un mode de jeu à durée limitée et d’un large catalogue d’éléments de personnalisation et de récompenses sur le thème de l’événement incluant notamment des ordres, des quêtes d’arcade, de nouvelles tenues, des armes, des effets, des emotes et des décorations.

L’Evasion Impériale, le nouveau mode de jeu à durée limitée inclus dans l’événement, permettra aux joueurs de revivre l’évasion de l’Empereur des Wu Lin, prisonnier des Obsidiens suite au conflit du Passage Qiang. Dans ce mode PvE à quatre joueurs, les joueurs devront escorter l’Empereur et le protéger contre des hordes d’ennemis afin d’assurer son évasion. Pour ce faire, ils devront conquérir des zones afin de pouvoir se déplacer sur la carte. Dès qu’une zone sera conquise, l’Empereur pourra s’y avancer et une nouvelle zone, également destinée à être capturée par les joueurs, sera débloquée. Tout au long de leur progression à travers les différentes zones, les joueurs devront affronter des ennemis de plus en plus redoutables et notamment des ennemis « maudits » aux caractéristiques de combat spécifiques. Le travail d’équipe et l’habileté au combat des joueurs seront clés pour garder l’Empereur en vie et affronter le Commandant des Obsidiens.

À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 6 janvier, les joueurs pourront acheter le bundle Gambit du Zhanhu pour 45 000 unités d’Acier par Héros. Ce bundle inclut notamment des objets tels que des tenues, des emotes, des effets et des décorations. À noter que le prix est susceptible de varier selon les objets du pack que les joueurs auront déjà débloqués. La liste de tous les éléments disponibles dans le bundle Gambit du Zhanhu est disponible ici.

Après trois années d’améliorations constantes, For Honor a récemment confirmé que le jeu continuerait d’évoluer avec le lancement d’une quatrième année en 2020. Intitulée « Année du Jugement », l’Année 4 apportera une nouvelle année de contenus gratuits incluant quatre nouvelles Saisons, deux nouveaux Héros et de nouveaux équipements/nouvelles armures.