Avis – iPhone 11 Pro

3 capteurs photo, sinon rien

Du côté du design, l’iPhone 11 Pro n’évolue que très peu par rapport au modèle Xs de l’an dernier. Apple a en effet repris les lignes introduites par l’iPhone X en 2017 pour son plus petit iPhone, puisque le 11 Pro est un des derniers smartphones haut de gamme à proposer un écran de moins de 6 pouces. C’est au dos de l’appareil que l’on trouve la principale nouveauté, puisque le 11 Pro intègre 3 capteurs photo.

L’iPhone 11 Pro conserve donc une dalle de 5,8 pouces Oled d’une définition de 2436 x 1125 px, à la résolution de 458 ppp, largement suffisante. Seule amélioration cette année, le contraste, qui passe de 1000000 :1 sur le Xs à 2000000 :1 sur le 11 Pro.

Un design qui ne change que très peu…

De belles performances

Avec l’iPhone 11, Apple introduit sa nouvelle puce, le A13 Bionic, qui offre essentiellement une meilleure efficacité énergétique. Le iPhone 11 Pro est parfaitement fluide dans toutes les situations.

Le principal ajout dans ce nouvel iPhone 11 Pro passe par son capteur qui embarque 3 modules photo au dos. Après avoir pris du retard sur la concurrence, Apple revient dans la course, avec un module grand-angle, un zoom 2x et un module ultra grand-angle. Ce dernier est doté d’un capteur de 12 Mpx et surmonté d’une optique équivalente à du 13 mm ouvrant à f/2,4 et offrant un champ de vision de 120°. Le résultat est éblouissant en plein jour avec un excellent niveau avec des tons chaleureux et un rendu naturel, tandis que cela reste moyen avec un bruit très présent en basse luminosité, qui privilégie la netteté du sujet plutôt qu’une exposition correcte. Petit ajout intéressant, lorsque l’on capture une photo avec le module principal ou le zoom, l’écran affiche également ce que l’on voit avec le module ultra grand-angle, ce qui permet parfois d’améliorer le cadrage. On pourra même enregistrer les deux clichés en même temps, pour pouvoir choisir par la suite. Enfin, l’application photo est quelque peu modifiée, avec des fonctionnalités telles que le flash, le format d’image, les filtres ou encore le retardateur sont placés de manière facilement utilisable d’une seule main. Le lancement d’une vidéo peut maintenant se faire directement en glissant le bouton de déclenchement vers le haut ou en maintenant le doigt, tandis que le mode rafale est accessible en faisant glisser son doigt vers le bas.

Une solide autonomie

Par rapport à l’iPhone Xs, l’autonomie est augmentée, avec un accumulateur qui passe de 2658 à 3046 mAh. Ce qui apporte un gain en utilisation de 4 heures par rapport à la génération précédente, soit une lecture de 14 h 30 sur Netflix en continu, ou encore une utilisation intensive d’une journée et demie ou de deux jours en utilisation normale. Apple introduit également iOS 13 avec l’iPhone 11 Pro, qui apporte quelques petites nouveautés, la plus marquante étant un mode sombre, remplaçant la majorité des fonds blancs des menus et applications par un arrière-plan noir. Pour les plus joueurs, iOS 13 introduit également Apple Arcade, qui permet d’accéder à un catalogue de jeux mobile de manière illimitée pour 5€ par mois.

Apple, avec son iPhone 11 Pro rattrape ainsi son petit retard sur Samsung et Huawei, en proposant un appareil solide dans tous les domaines, avec une avancée notable en ce qui concerne la photographie.