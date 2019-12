It came from space and ate our brains arrive en janvier 2020 !

Sorti sur PC en 2015 et annoncé sur Switch, PS4 et Xbox One en octobre dernier par All In ! Games, le jeu de tir arcard « It came from space and ate our brains » sera finalement disponible sur les différents shops le 28 janvier prochain pour la modique somme de 14,99 €.

Ce jeu indépendant vous plonge dans la peau d’un jeune homme muni d’une lampe de poche qui doit faire face à une invasion d’extra-terrestres mangeurs de cervelles humaines. Pour vous défendre et rester le plus longtemps possible en vie, le but du jeu, vous pourrez amasser différents objets qui feront office d’armes à travers les six missions proposées par le titre.

Jouable aussi en coopération (jusqu’à 4 joueurs) en local ou en ligne, les développeurs de « It came from space and ate our brains »annoncent une version revue et corrigée. Le titre proposera notamment une nouvelle interface, une refonte du système de scoring et de meilleurs graphismes.