Samsung annonce la sortie des Galaxy A71 et Galaxy A51

Avec les Galaxy A71 et Galaxy A51, Samsung a présenté les tout derniers membres de la série A Galaxy. Avec leurs fonctions pratiques, les deux smartphones offrent une extraordinaire et innovante expérience utilisateur. Ils séduisent avec une batterie capable d’accompagner les activités quotidiennes de l’utilisateur, un appareil photo intelligent qui voit le monde presque comme le propriétaire de l’appareil, et un écran Infinity-O quasiment sans bordure.

Avec le développement du A71 et du A51, Samsung poursuit en 2020 l’histoire à succès de sa série A Galaxy, répondant ainsi une fois de plus aux besoins de la clientèle. «Les deux modèles combinent un appareil photo intelligent à multiples possibilités de réglage, avec toujours les mêmes performances, et ce pour un prix raisonnable», explique Dario Casari, Country Manager Samsung Suisse. «Nous savons que les consommateurs veulent un smartphone qui soit esthétique, résistant et capable de saisir chaque instant. Nous sommes fiers de répondre à ces besoins avec les tout nouveaux smartphones de la série A Galaxy.»



Photographier de près et de loin

Avec quatre capteurs de première qualité, le Galaxy A71 et le Galaxy A51 immortalisent les grands et les petits moments de la vie. Grâce aux quatre objectifs et aux fonctions intelligentes, les utilisateurs peuvent réaliser quantité de clichés impressionnants, de vastes paysages jusqu’aux plus petits détails. Le Galaxy A51 prend de magnifiques photos avec un appareil photo grand angle de 48 mégapixels. Le propriétaire du Galaxy A71 bénéficie même quant à lui d’un appareil photo de 64 mégapixels. De la sorte, les deux caméras fournissent des images nettes et vivantes, même dans de mauvaises conditions de luminosité. L’appareil photo à ultra grand angle des deux smartphones, avec un champ de vision de 123°, couvre une zone analogue à celle de l’œil humain. Grâce à l’activation des propositions de prise de vue, sont automatiquement détectés, par exemple, les moments où une photo prise en ultra grand angle pourrait être particulièrement saisissante. Un changement est ainsi proposé à l’utilisateur. La macro‑caméra permet de réaliser des clichés de près nets et très détaillés, tandis que la caméra à effet Bokeh permet de mettre particulièrement en relief certains objets avec des effets spéciaux live‑focus.

Stabilisation de l’image comme avec une action-cam

En mode Super Steady, des vidéos fluides et sans vacillement de pratiquement n’importe quelle scène sont possibles. Les vidéos sont automatiquement stabilisées, si bien que même les prises de vue faites en courant, en grimpant ou en jouant avec des animaux de compagnie ne vacillent pas.

Écran (presque) sans bordure

Le Galaxy A51 et le Galaxy A71 séduisent l’un et l’autre avec leur écran Super AMOLED Infinity‑O, qui s’étend pratiquement d’un bord à l’autre et un appareil photo pour selfie complètement intégré. Avec des tailles d’écran de 6,5 et 6,7 pouces, ces smartphones permettent de regarder sa série préférée ou de jouer à son jeu favori même en dehors de chez soi.

Rester longtemps connecté

Avec une endurante batterie de 4.000 mAh dans le Galaxy A51 et une de 4.500 mAh dans le Galaxy A71, les deux smartphones peuvent être utilisés longtemps. Grâce à la fonction charge rapide intégrée de puissance 15 W (Galaxy A51) et 25 W (Galaxy A71), les deux appareils sont rapidement à nouveau utilisables.

Comme tous les smartphones Galaxy, le A71 et le A51 font partie de l’écosystème ouvert des applications intelligentes et prestations de Samsung, parmi lesquelles on trouve aussi bien Bixby et Samsung Health que l’excellente plateforme de sécurité Knox, qui protège quantité de produits Samsung.

Disponibilité et prix

Le Galaxy A71 sera disponible dans le commerce suisse en février 2020 et le Galaxy A51 le sera dès janvier 2020.