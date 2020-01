CES 2020: Samsung présente la nouvelle série de moniteurs de jeux «Odyssey» à Las Vegas

Partager Facebook

Au CES à Las Vegas, cette année, Samsung Electronics présente Odyssey, une série de nouveaux moniteurs pour joueurs. Les écrans ont été conçus en tenant compte des exigences particulières des joueurs. Tous les modèles présentent un taux de rafraîchissement de 240Hz, un temps de réponse de 1ms et, pour la première fois, une courbure d’écran de 1.000R.

La nouvelle série Odyssey comporte actuellement deux modèles: le G9 est proposé en 49 pouces avec un rapport d’aspect de 32:9 et offre une résolution Dual Quad High-Definition (DQHD) de 5120 x 1440 pixels. Le G7 sera disponible en 27 et 32 pouces avec un format d’écran 16:9 et offrira une résolution Quad High Definition (QHD) de 2560 x 1440 pixels. En plus des standards communs de la série décrits ci-dessus pour la courbure de l’écran, le temps de réponse et le taux de rafraîchissement, les nouveaux modèles seront également compatibles avec NVIDIA G-SYNC® et disposent de l’Adaptive Sync sur DP1.4.



«La nouvelle gamme Odyssey montre que Samsung continue d’innover avec une technologie de pointe et en termes de design, pour une performance de jeu toujours plus grande», déclare Seog-gi Kim, Executive Vice President Visual Display Business chez Samsung Electronics.



Odyssey G9 49 pouces: un extérieur saisissant, un intérieur impressionnant

Le G9 est le premier moniteur de jeu Dual Quad High-Definition (DQHD; résolution 5120×1440) au monde avec un taux de rafraîchissement rapide de 240Hz, un temps de réponse de 1ms, un format d’image 32:9, une courbure profonde et impressionnante de 1.000R et une luminosité maximale de 1000 cd/m2. L’écran est doté de la technologie Quantum Dot combinée à un panneau HDR 1.000 VA, qui permet d’afficher des couleurs réalistes avec des détails éclatants. La combinaison de toutes les spécifications minimise les distractions potentielles et assure quasi des transitions d’écran fluides dans les moments critiques du jeu où une fraction de seconde pourrait faire la différence entre victoire et défaite. Le G9 offre un nouveau design accrocheur avec un extérieur blanc brillant. L’éclairage à l’arrière assure une atmosphère de jeu parfaite. Elle reproduit 52 couleurs et cinq effets d’éclairage différents.



Odyssey G7 32 pouces et 27 pouces: écrans plus petits – performance maximale

Les joueurs apprécieront que le G7 offre le même temps de réponse rapide et le même taux de rafraîchissement, la forme très incurvée et les performances globales du G9 – dans les tailles plus petites de 27 et 32 pouces. La résolution Quad High Definition de 2560 x 1440 pixels, le rapport d’aspect 16:9 et le panneau HDR600 VA sont complétés par la luminosité maximale de 600 cd/m2. Ici aussi, grâce à la technologie Quantum Dot, l’écran QLED offre une gamme exceptionnellement large de rendus de couleurs précis, qui restent nets et clairs même en pleine lumière. Le G7 marque également des points avec son élégant extérieur noir mat et un rétroéclairage aux couleurs variables qui peut rester statique ou être atténué pendant le jeu.



Disponibilité

Samsung présentera les nouveaux moniteurs de jeux au CES de Las Vegas du 7 au 10 janvier 2020 au stand n°15006 dans le Central Hall.