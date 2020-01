Les nouveaux téléviseurs Sony LED 8K, OLED et 4K Full Array : une qualité d’image et des fonctionnalités sonores nouvelle génération

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Sony étoffe sa gamme de téléviseurs avec des versions LED 8K Full Array 75 pouces et OLED 4K 48 pouces et déploie ses technologies haut de gamme sur un grand nombre de modèles

Sony France annonce l’arrivée de plusieurs nouveaux téléviseurs dont les modèles LED 8K Full Array série ZH8, OLED 4K série A8 (55 et 65 pouces) et A9 (48 pouces), et LED 4K Full Array séries XH95et XH90. La nouvelle gamme de téléviseurs Sony intègre le meilleur de ses technologies propriétaires afin d’offrir un affichage capable de restituer fidèlement les intentions des créateurs de contenus. Grâce à ces nouveautés, Sony entend proposer l’expérience la plus immersive du marché avec une qualité d’image exceptionnelle, un son innovant et une expérience utilisateur riche et fluide.

Doté du meilleur processeur d’images de sa catégorie : X1 Ultimate, les téléviseurs produisent une qualité d’image nette et précise permettant de créer un spectacle visuel extrêmement réaliste. L’expérience audiovisuelle repose également sur un son de grande qualité et ces modèles sont équipés de la fonction Sound-from-Picture Reality créant ainsi l’illusion que le son provient directement de l’écran.

Les nouveaux modèles continueront de reproduire des images proches de l’intention des réalisateurs de films et séries grâce au Netflix Calibrated Mode offrant un contenu Netflix en qualité studio et à IMAX Enhanced (fonction réservée à certains modèles) livrant une expérience de divertissement immersif directement à la maison.

Ces nouveautés Sony introduiront également la technologie Ambient Optimisation, une nouvelle technologie Sony optimisant la qualité de l’image et du son quel que soit l’environnement des utilisateurs. Cette innovation ajustera automatiquement la luminosité de l’image en fonction de la lumière ambiante, en augmentant la luminosité dans les pièces claires et en la réduisant dans les pièces sombres pour offrir une expérience toujours plus intense. Cette dernière détecte même les objets de la pièce, comme les rideaux et les meubles capables de réfléchir le son, afin de régler l’acoustique pour une harmonie sonore.

En complément de la technologie Ambient Optimisation, les nouveaux téléviseurs Sony affichent le concept esthétique Immersive Edge. Pour renforcer l’immersion visuelle, un support discret est désormais situé au bord de l’écran dans le but de proposer aux utilisateurs un spectacle amélioré et totalement dégagé.

En phase avec la prochaine génération de consoles de jeu, de nouveaux modèles prendront en charge la résolution 8K, une fréquence d’images élevée en 4K à 120 ips et un temps de réponse rapide via les entrées HDMI afin de maximiser leurs performances et d’offrir une expérience de jeu de qualité.

Caractéristiques clés de la nouvelle gamme Sony TV

La fonction X-Wide Angle voit encore plus grand : La technologie X-Wide Angle produit des couleurs vives et réalistes sous tous les angles avec plus de couleurs et de luminosité que les téléviseurs LED conventionnels. Afin de profiter d’une image superbe avec une plage et une profondeur incroyables et ce, quelle que soit sa position dans la pièce.

Télécommande rétro-éclairée : Il est possible désormais de profiter du spectacle dans des environnements plus sombres grâce à l’excellente télécommande rétroéclairée en aluminium des modèles ZH8 et XH95. Munie de capteurs de mouvement et de luminosité, cette nouvelle télécommande s’allume dès que vous la touchez dans le noir pour vous proposer la meilleur expérience vidéo dans toutes les conditions.

Android TV : La nouvelle gamme intègrera Android TV facilitant l’accès au contenu, aux services et aux appareils via sa plate-forme étendue. Les commandes vocales et les menus originaux de l’interface utilisateur de Sony sont par ailleurs conçus pour améliorer l’utilisation quotidienne.

Fonctionnalités mains libres[1] : Les téléviseurs à commande vocale de Sony s’appuient sur Google Assistant[2] pour offrir une expérience de visionnage plus intelligente : rechercher et regarder facilement ses films préférés, consulter les résultats sportifs ou les bulletins météo, contrôler son téléviseur et même sa maison en parlant directement au téléviseur… Certains modèles de téléviseur Sony intègrent directement des microphones dans le téléviseur pour permettre une utilisation en mode mains libres pour encore plus de convivialité.

Compatible avec les enceintes connectées : Grâce à la compatibilité avec Google Home[3] et Amazon Alexa[4], il est possible de commander son téléviseur grâce à la voix. On peut, par exemple, lui demander de diffuser et de contrôler des vidéos depuis YouTube via Google Home, ou de changer la chaîne ou le volume des appareils compatibles avec Amazon Alexa.

Connexion facile avec la plupart des dispositifs : Avec Apple® AirPlay® 2, les utilisateurs peuvent facilement diffuser sur leur TV des films, musiques, photos depuis leur iPhone®, iPad® or Mac®. La prise en charge Apple HomeKit intègre de manière transparente les dispositifs iPhone et Siri avec un téléviseur Sony pour assurer une gestion intelligente de la maison et un streaming fluide des contenus[5].

Nouveaux téléviseurs Sony et leurs caractéristiques principales

Téléviseur LED 8K Full Array ZH8 (modèles 85 et 75 pouces)

Le contraste 8K ultra-élevé et le réalisme Sony accessibles à partir de 75’’

Processeur d’images X1 Ultimate et 8K X-Reality PRO pour des images sublimées et affinées en temps réel, et une conversion ascendante de tous vos contenus en une qualité proche de la 8K grâce à la base de données 8K exclusive de Sony

et pour des images sublimées et affinées en temps réel, et une conversion ascendante de tous vos contenus en une qualité proche de la 8K grâce à la base de données 8K exclusive de Sony Nouvelle technologie Frame Tweeter offrant une expérience immersive grâce à une technologie unique de reproduction sonore, un design ultraplat et la fonction Sound-from-Picture Reality

offrant une expérience immersive grâce à une technologie unique de reproduction sonore, un design ultraplat et la fonction Sound-from-Picture Reality Nouvelle télécommande rétroéclairée permettant d’utiliser confortablement son téléviseur dans des environnements plus sombres

permettant d’utiliser confortablement son téléviseur dans des environnements plus sombres Le support à deux positions permet d’installer facilement le téléviseur sur des meubles plus petits

Nouvelle technologie Ambient Optimisation améliorant la qualité de l’image et du son quel que soit l’environnement de la pièce. Elle ajustera automatiquement la luminosité de l’image en fonction de la lumière ambiante, en augmentant la luminosité dans les pièces claires et en la réduisant dans les pièces sombres pour offrir un spectacle parfait

améliorant la qualité de l’image et du son quel que soit l’environnement de la pièce. Elle ajustera automatiquement la luminosité de l’image en fonction de la lumière ambiante, en augmentant la luminosité dans les pièces claires et en la réduisant dans les pièces sombres pour offrir un spectacle parfait Avec la technologie TRILUMINOS™ Display le TV reproduit toutes les nuances de couleurs, pour afficher des dégradés parfaits et des images plus réalistes.

Display le TV reproduit toutes les nuances de couleurs, pour afficher des dégradés parfaits et des images plus réalistes. Compatibilité avec Dolby Vision et Dolby Atmos

et Nombreux modes vidéos et personnalisations afin de délivrer une image parfaite adapté à chaque contenus en respectant les intentions des créateurs.

afin de délivrer une image parfaite adapté à chaque contenus en respectant les intentions des créateurs. Fonctions mains libres

Facilité de connexion avec une large sélection d’appareils et d’enceintes connectées compatibles Apple AirPlay 2, HomeKit, Amazon Alexa et google Home.

Accès rapide à un éventail de contenus et de services grâce à AndroidTV

Compatible avec le format 4K 120 ips

Téléviseur OLED 4K A8 (modèles 65 et 55 pouces)

Processeur d’images X1 Ultimat e pour offrir une expérience visuelle ultime en qualité 4K HDR avec les technologies suivantes : Object-based Super Resolution, Object-based HDR remaster, Super Bit Mapping 4K HDR et traitement d’image avec double base de données

e pour offrir une expérience visuelle ultime en qualité 4K HDR avec les technologies suivantes : Object-based Super Resolution, Object-based HDR remaster, Super Bit Mapping 4K HDR et traitement d’image avec double base de données Pixel Contrast Booster offrant huit millions de pixels auto-éclairés et un contrôleur de panneau OLED Sony exclusif pour une expérience visuelle considérablement enrichie avec un noir inédit, des couleurs authentiques et un grand angle de vue

offrant huit millions de pixels auto-éclairés et un contrôleur de panneau OLED Sony exclusif pour une expérience visuelle considérablement enrichie avec un noir inédit, des couleurs authentiques et un grand angle de vue X-Motion Clarity pour les écrans OLED : Largement plébiscitée, cette technologie révolutionnaire de Sony sera désormais disponible sur les écrans OLED. Elle permettra ainsi d’affiner l’action affichée à l’écran en temps réel pour la rendre plus lumineuse, plus claire et plus fluide que jamais et offrir ainsi une expérience de visionnage sportif inégalée

pour les écrans OLED : Largement plébiscitée, cette technologie révolutionnaire de Sony sera désormais disponible sur les écrans OLED. Elle permettra ainsi d’affiner l’action affichée à l’écran en temps réel pour la rendre plus lumineuse, plus claire et plus fluide que jamais et offrir ainsi une expérience de visionnage sportif inégalée Deux subwoofers renforcent et améliorent la fonction Acoustic Surface Audio pour des basses plus profondes.

Compatibilité avec Dolby Vision et Dolby Atmos

et Avec la technologie TRILUMINOS™ Display le TV reproduit toutes les nuances de couleurs, pour afficher des dégradés parfaits et des images plus réalistes.

Display le TV reproduit toutes les nuances de couleurs, pour afficher des dégradés parfaits et des images plus réalistes. Nombreux modes vidéos et personnalisations afin de délivrer une image parfaite adapté à chaque contenus en respectant les intentions des créateurs.

afin de délivrer une image parfaite adapté à chaque contenus en respectant les intentions des créateurs. Nouvelle technologie Ambient Optimization optimisant la qualité de l’image et du son quel que soit l’environnement. Elle ajustera automatiquement la luminosité de l’image en fonction de la lumière ambiante, en augmentant la luminosité dans les pièces claires et en la réduisant dans les pièces sombres pour offrir un spectacle parfait

Facilité de connexion avec une large sélection d’appareils et d’enceintes intelligentes compatibles Apple AirPlay 2, HomeKit, Amazon Alexa

Accès rapide à un éventail de contenus et de services grâce à AndroidTV

Téléviseur OLED 4K A9 (modèle 48 pouces)

Nouvel écran 48 pouces pour satisfaire la demande en écrans OLED haut de gamme plus compacts

Petit et central, le support en aluminium assure aux utilisateurs une installation facile dans les espaces réduits

Le summum de la qualité d’image dans un format plus compact

Intègre les fonctions des téléviseurs OLED haut de gamme de Sony comme le processeur d’images X1 Ultimate , Pixel Contrast Booster et Acoustic Surface Audio

, Pixel Contrast Booster et Acoustic Surface Audio X-Motion Clarity pour les écrans OLED : Largement plébiscitée, cette technologie révolutionnaire de Sony sera désormais disponible sur les écrans OLED. Elle permettra ainsi d’affiner l’action affichée à l’écran en temps réel pour la rendre plus lumineuse, plus claire et plus fluide que jamais et ainsi offrir une expérience de visionnage sportif inégalée

pour les écrans OLED : Largement plébiscitée, cette technologie révolutionnaire de Sony sera désormais disponible sur les écrans OLED. Elle permettra ainsi d’affiner l’action affichée à l’écran en temps réel pour la rendre plus lumineuse, plus claire et plus fluide que jamais et ainsi offrir une expérience de visionnage sportif inégalée Avec la technologie TRILUMINOS™ Display le TV reproduit toutes les nuances de couleurs, pour afficher des dégradés parfaits et des images plus réalistes.

Display le TV reproduit toutes les nuances de couleurs, pour afficher des dégradés parfaits et des images plus réalistes. Nouvelle technologie Ambient Optimization optimisant la qualité de l’image et du son quel que soit l’environnement. Elle ajustera automatiquement la luminosité de l’image en fonction de la lumière ambiante, en augmentant la luminosité dans les pièces claires et en la réduisant dans les pièces sombres pour offrir un spectacle parfait

optimisant la qualité de l’image et du son quel que soit l’environnement. Elle ajustera automatiquement la luminosité de l’image en fonction de la lumière ambiante, en augmentant la luminosité dans les pièces claires et en la réduisant dans les pièces sombres pour offrir un spectacle parfait Compatibilité avec Dolby Vision et Dolby Atmos

et Facilité de connexion avec une large sélection d’appareils et d’enceintes intelligentes compatibles Apple AirPlay 2, HomeKit, Amazon Alexa

Nombreux modes vidéos et personnalisations afin de délivrer une image parfaite adapté à chaque contenus en respectant les intentions des créateurs.

afin de délivrer une image parfaite adapté à chaque contenus en respectant les intentions des créateurs. Accès rapide à un éventail de contenus et de services grâce à Android TV

Téléviseur LED 4K Full Array XH95 (modèles 85, 75, 65, 55 et 49 pouces)

Processeur d’images X1 Ultimate pour offrir une expérience visuelle de qualité 4K HDR ultime avec les technologies suivantes : Object-based Super Resolution, Object-based HDR remaster, Super Bit Mapping 4K HDR et traitement d’image avec double base de données

pour offrir une expérience visuelle de qualité 4K HDR ultime avec les technologies suivantes : Object-based Super Resolution, Object-based HDR remaster, Super Bit Mapping 4K HDR et traitement d’image avec double base de données Gestion locale du rétroéclairage sur la totalité́ du panneau avec la fonctionnalité́ X-tended Dynamic Range PRO garantissant un contraste 6 fois supérieur à̀ celui des téléviseurs LED traditionnels

garantissant un contraste 6 fois supérieur à̀ celui des téléviseurs LED traditionnels La technologie X-Wide Angle produit des couleurs vives et réalistes sous tous les angles avec plus de couleurs et de luminosité que les téléviseurs LED conventionnels. Profiter d’une image superbe avec une large palette de couleurs et une profondeur incroyables et ce, quelle que soit sa position dans la pièce. Pour offrir encore plus de choix aux clients, le téléviseur LED 4K Full Array XH95 sera doté de la fonction X-Wide Angle sur les modèles de 55 pouces et plus.

produit des couleurs vives et réalistes sous tous les angles avec plus de couleurs et de luminosité que les téléviseurs LED conventionnels. Profiter d’une image superbe avec une large palette de couleurs et une profondeur incroyables et ce, quelle que soit sa position dans la pièce. Pour offrir encore plus de choix aux clients, le téléviseur LED 4K Full Array XH95 sera doté de la fonction X-Wide Angle sur les modèles de 55 pouces et plus. Avec la technologie TRILUMINOS™ Display le TV reproduit toutes les nuances de couleurs, pour afficher des dégradés parfaits et des images plus réalistes.

Display le TV reproduit toutes les nuances de couleurs, pour afficher des dégradés parfaits et des images plus réalistes. Concept amélioré Acoustic Multi-Audio, Sound-from-Picture Reality avec un système de bi-amplification contrôlant séparément l’enceinte principale et le tweeter invisible, et une nouvelle enceinte X-Balanced Speaker intégrant un son clair dans un design ultraplat (les fonctions de bi-amplification et X-Balanced Speaker sont disponibles uniquement sur les écrans 55, 65 et 75 pouces ; la fonction Acoustic Multi-Audio l’est à partir des modèles 55 pouces)

Le design Flush Surface offre une silhouette épurée, sans cadre (modèles 55, 65 et 75 pouces uniquement)

offre une silhouette épurée, sans cadre (modèles 55, 65 et 75 pouces uniquement) Nouvelle technologie Ambient Optimization optimisant la qualité de l’image et du son quel que soit l’environnement. Elle ajustera automatiquement la luminosité de l’image en fonction de la lumière ambiante, en augmentant la luminosité dans les pièces claires et en la réduisant dans les pièces sombres pour offrir un spectacle parfait

optimisant la qualité de l’image et du son quel que soit l’environnement. Elle ajustera automatiquement la luminosité de l’image en fonction de la lumière ambiante, en augmentant la luminosité dans les pièces claires et en la réduisant dans les pièces sombres pour offrir un spectacle parfait oCompatibilité avec Dolby Vision et Dolby Atmos

et Fonctionnalités mains libres (disponibles à partir des modèles 55 pouces)

Facilité de connexion avec une large sélection d’appareils et d’enceintes intelligentes compatibles Apple AirPlay 2, HomeKit, Amazon Alexa

Nombreux modes vidéos et personnalisations afin de délivrer une image parfaite adapté à chaque contenus en respectant les intentions des créateurs.

afin de délivrer une image parfaite adapté à chaque contenus en respectant les intentions des créateurs. Accès rapide à un éventail de contenus et de services grâce à Android TV

Téléviseur LED 4K Full Array XH90 (modèles 85, 75, 65 et 55 pouces)

Processeur 4K HDR X1 reproduisant plus de profondeur, de textures et de couleurs naturelles grâce à la technologie Object-based HDR remaster

reproduisant plus de profondeur, de textures et de couleurs naturelles grâce à la technologie Object-based HDR remaster Gestion locale du rétroéclairage sur la totalité́ du panneau avec la fonctionnalité́ X-tended Dynamic Range

Nouveau modèle LED Full Array milieu de gamme pour offrir plus de choix aux consommateurs

Avec la technologie TRILUMINOS™ Display le TV reproduit toutes les nuances de couleurs, pour afficher des dégradés parfaits et des images plus réalistes.

Display le TV reproduit toutes les nuances de couleurs, pour afficher des dégradés parfaits et des images plus réalistes. Nombreux modes vidéos et personnalisations afin de délivrer une image parfaite adapté à chaque contenus en respectant les intentions des créateurs.

afin de délivrer une image parfaite adapté à chaque contenus en respectant les intentions des créateurs. Fonctions Acoustic Multi-Audio avec X-Balanced Speaker (uniquement à partir des modèles 65 pouces ; Enceinte X-Balanced Speaker intégrée aux écrans de toutes les dimensions)

avec X-Balanced Speaker (uniquement à partir des modèles 65 pouces ; Enceinte X-Balanced Speaker intégrée aux écrans de toutes les dimensions) Nouvelle technologie Ambient Optimisation améliorant la qualité de l’image et du son quel que soit l’environnement. Elle ajustera automatiquement la luminosité de l’image en fonction de la lumière ambiante, en augmentant la luminosité dans les pièces claires et en la réduisant dans les pièces sombres pour offrir un spectacle parfait

améliorant la qualité de l’image et du son quel que soit l’environnement. Elle ajustera automatiquement la luminosité de l’image en fonction de la lumière ambiante, en augmentant la luminosité dans les pièces claires et en la réduisant dans les pièces sombres pour offrir un spectacle parfait Compatibilité avec Dolby Vision et Dolby Atmos

et Cadre taille diamant pour un design ultraplat

Facilité de connexion avec une large sélection d’appareils et d’enceintes intelligentes compatibles Apple AirPlay 2, HomeKit et Amazon Alexa

Accès rapide à un éventail de contenus et de services grâce à Android TV

Compatibilité 4K 120 ips (nécessitant une future mise à jour logicielle)

Téléviseur 4K XH85 (modèles 49 pouces et 43 pouces)

Processeur 4K HDR X1 reproduisant plus de profondeur, de textures et de couleurs naturelles grâce à la technologie Object-based HDR remaster

reproduisant plus de profondeur, de textures et de couleurs naturelles grâce à la technologie Object-based HDR remaster Compatibilité avec Dolby Vision et Dolby Atmos

et Avec la technologie TRILUMINOS™ Display le TV reproduit toutes les nuances de couleurs, pour afficher des dégradés parfaits et des images plus réalistes.

Display le TV reproduit toutes les nuances de couleurs, pour afficher des dégradés parfaits et des images plus réalistes. Nombreux modes vidéos et personnalisations afin de délivrer une image parfaite adapté à chaque contenus en respectant les intentions des créateurs.

afin de délivrer une image parfaite adapté à chaque contenus en respectant les intentions des créateurs. Design épuré avec support et cadre en aluminium

Facilité de connexion avec une large sélection d’appareils et d’enceintes intelligentes compatibles Apple AirPlay 2, HomeKit et Amazon Alexa

Accès rapide à un éventail de contenus et de services grâce à Android TV

Téléviseur 4K XH81 (modèles 65 pouces, 55 pouces, 49 pouces et 43 pouces)

Processeur 4K HDR X1 reproduisant plus de profondeur, de textures et de couleurs naturelles grâce à la technologie Object-based HDR remaster

reproduisant plus de profondeur, de textures et de couleurs naturelles grâce à la technologie Object-based HDR remaster X-Balanced Speaker , une nouvelle enceinte intégrant un son clair dans un design compact (à partir des modèles 55 pouces)

, une nouvelle enceinte intégrant un son clair dans un design compact (à partir des modèles 55 pouces) Compatibilité avec Dolby Vision et Dolby Atmos

et Avec la technologie TRILUMINOS™ Display le TV reproduit toutes les nuances de couleurs, pour afficher des dégradés parfaits et des images plus réalistes.

Display le TV reproduit toutes les nuances de couleurs, pour afficher des dégradés parfaits et des images plus réalistes. Nombreux modes vidéos et personnalisations afin de délivrer une image parfaite adapté à chaque contenus en respectant les intentions des créateurs.

afin de délivrer une image parfaite adapté à chaque contenus en respectant les intentions des créateurs. Support en aluminium et châssis finition brossée

Télécommande en aluminium haut de gamme

Facilité de connexion avec une large sélection d’appareils et d’enceintes intelligentes compatibles Apple AirPlay 2, HomeKit et Amazon Alexa

Accès rapide à un éventail de contenus et de services grâce à Android TV

Téléviseur 4K XH80 (modèles 85, 75, 65, 55, 49 et 43 pouces)

Processeur 4K HDR X1 reproduisant plus de profondeur, de textures et de couleurs naturelles grâce à la technologie Object-based HDR remaster

reproduisant plus de profondeur, de textures et de couleurs naturelles grâce à la technologie Object-based HDR remaster X-Balanced Speaker , une nouvelle enceinte intégrant un son clair dans un design compact (à partir des modèles 55 pouces)

, une nouvelle enceinte intégrant un son clair dans un design compact (à partir des modèles 55 pouces) Compatibilité avec Dolby Vision et Dolby Atmos

et Avec la technologie TRILUMINOS™ Display le TV reproduit toutes les nuances de couleurs, pour afficher des dégradés parfaits et des images plus réalistes.

Display le TV reproduit toutes les nuances de couleurs, pour afficher des dégradés parfaits et des images plus réalistes. Nombreux modes vidéos et personnalisations afin de délivrer une image parfaite adapté à chaque contenus en respectant les intentions des créateurs.

afin de délivrer une image parfaite adapté à chaque contenus en respectant les intentions des créateurs. Design épuré, support en lame et châssis finition brossée

Facilité de connexion avec une large sélection d’appareils et d’enceintes intelligentes compatibles Apple AirPlay 2, HomeKit et Amazon Alexa

Accès rapide à un éventail de contenus et de services grâce à Android TV

Téléviseur 4K X70 (modèles 65, 55, 49 et 43 pouces)

La technologie 4K X-Reality PRO convertit de manière ascendante et affine chaque image pour produire une qualité proche de la 4K, révélant constamment des détails et des nuances plus raffinés dans la scène

convertit de manière ascendante et affine chaque image pour produire une qualité proche de la 4K, révélant constamment des détails et des nuances plus raffinés dans la scène Avec la technologie TRILUMINOS™ Display le TV reproduit toutes les nuances de couleurs, pour afficher des dégradés parfaits et des images plus réalistes.

Display le TV reproduit toutes les nuances de couleurs, pour afficher des dégradés parfaits et des images plus réalistes. ClearAudio+ peaufine le son du téléviseur pour se plonger littéralement dans une expérience immersive et enrichissante. Écouter la musique et les dialogues plus clairement et distinctement, quel que soit son spectacle

peaufine le son du téléviseur pour se plonger littéralement dans une expérience immersive et enrichissante. Écouter la musique et les dialogues plus clairement et distinctement, quel que soit son spectacle Nombreux modes vidéos et personnalisations afin de délivrer une image parfaite adapté à chaque contenus en respectant les intentions des créateurs.

afin de délivrer une image parfaite adapté à chaque contenus en respectant les intentions des créateurs. Navigateur Internet intégré permettant de regarder des émissions et des films à l’aide des applications de streaming les plus utilisées avec accès instantané en un clic aux applications Netflix et YouTube

Prix et disponibilité

Les prix et la disponibilité en magasin seront annoncés ultérieurement.