Honorez l’héritage de Dumbledore dans Harry Potter : Wizards Unite en janvier

Fêtez la nouvelle année dans Harry Potter : Wizards Unite en vous remémorant l’héritage d’un des plus puissants sorciers de tous les temps : Albus Dumbledore. Tout au long du mois de Janvier, les joueurs devront incarner la sagesse, la persévérance et l’amour insufflés par Dumbledore afin de combattre la mystérieuse Calamité, qui reviendra sur des moments forts de sa lutte contre Voldemort et son armée.

Les nouvelles festivités en jeu de ce mois incluent :

Évènement Retrouvables Givrés : Du 7 au 14 Janvier

Préparez-vous au grand froid et libérez les Retrouvables piégés dans les griffes givrées des Sceaux de Glace.

Journée communauté de Janvier : 18 Janvier

Révélez les secrets de la page des registres de la Salle sur Demande en rapportant les Merveilles du Monde des Sorciers, dont les retrouvables la Glace à l’ennemi et le Saule Cogneur.

Evénement Brillant – Les Endroits les plus Sombres, Partie 1 : Du 21 au 28 Janvier

Souvenez-vous du directeur de Poudlard en récupérant les Retrouvables Brillants de Dumbledore et Fumseck.

Evénement Brillant – Les Endroits les plus Sombres, Partie 2 : Prévu en Février

Honorer la mémoire de Dumbledore en rassemblant les Retrouvables Brillants liés aux souvenirs les plus forts de son combat contre Voldemort, dont la Pensine.

