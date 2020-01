Portable SSD T7 Touch: Samsung présente le premier dispositif de stockage externe SSD à scanner à empreinte digitale

Partager Facebook

Avec son Portable SSD T7 Touch, Samsung Electronics annonce à l’occasion du salon CES, actuellement en cours à Las Vegas, le premier SSD portable doté d’un scanner intégré d’empreinte digitale. Comparé à la série précédente (Portable SSD T5), le SSD T7 Touch offre un débit pratiquement multiplié par deux. Par ailleurs, il est 9,5 fois plus rapide que des disques durs HDD externes. D’un poids plume de 58 grammes, le SSD T7 Touch sera disponible à partir de la fin janvier dans les coloris noir et argent, dans des capacités de 500 Go, 1 To et 2 To.

Samsung Electronics présente avec son SSD Touch le premier disque dur externe portable à empreinte digitale intégrée. Outre la protection par mot de passe et le cryptage AES 256 bits au niveau matériel, l’accès peut aussi se faire à l’aide d’une lecture d’empreinte. «Les utilisateurs qui jonglent constamment entre travail, loisirs et passion souhaitent pouvoir transporter leurs contenus avec eux en toute sécurité», indique Dario Casari, Country Manager Samsung Suisse. «C’est exactement ce qu’offre le scanner intégré d’empreinte digitale du Portable T7 Touch. De plus, le disque dur offre des vitesses de transfert de pointe sous un format compact.»



Rapide, compact et protégé par pression de touche

Le Portable SSD T7 Touch se situe à l’interface entre application professionnelle et privée. Avec le protocole NVMe, il atteint des vitesses de lecture rapides allant jusqu’à 1050 Mo/s et des vitesses d’écriture pouvant atteindre 1000 Mo/s, ce qui facilite notamment la gestion de gros formats de fichiers. Des photos, des jeux, de la musique et des vidéos en qualité 4K ou 8K peuvent être transférés rapidement d’un appareil à l’autre et transportés commodément. Utilisé comme support de mémoire externe, le Portable SSD T7 Touch accroît par ailleurs les capacités des PC, tablettes, smartphones ou consoles de jeu.



Innovant, le scanner d’empreinte digitale est encadré par la «Motion LED», qui indique en un coup d’œil le statut momentané de l’appareil. Lorsque le SSD est en fonction, le carré est allumé en bleu; durant le transfert de données le champ lumineux tourne. Pendant l’identification de l’empreinte digitale, l’affichage clignote par alternance en couleur.



Prix et disponibilité

Le Portable SSD T7 Touch, récompensé par le CES Innovation Award 2020, sortira fin janvier dans les coloris noir et argent et dans les capacités 500 Go, 1 To et 2 To. Pour une connectivité fiable, le SSD est fourni avec un câble USB-C-C et un câble USB-C-A. Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows, Mac et Android, il est assorti d’une garantie illimitée de trois ans.



Le prix de vente conseillé (PVC) est de CHF 157 pour 500 Go, de CHF 236 pour 1 To et de CHF 449 pour 2 To.