CES 2020 : Sony affirme son évolution en tant que « Créateur de divertissement »

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Fidèle à sa volonté de « remplir le monde d’émotions grâce au pouvoir de la créativité et de la technologie », Sony poursuit sa quête de produits, de contenu et de services capables de trouver un écho auprès des gens et d’influer positivement sur la société. Lors de la conférence de presse organisée par Sony en amont de l’inauguration publique du salon, M. Kenichiro Yoshida, président et PDG de Sony Corporation, a déclaré que « la créativité est un puissant moteur de progrès pour Sony. Et lorsqu’elle est associée à notre technologie, elle devient inarrêtable ». Il a ensuite présenté les dernières innovations de Sony et ses nouveaux développements en matière d’électronique et de divertissement.

M. Jim Ryan (Président et PDG de Sony Interactive Entertainment) a alors pris le relais pour annoncer que la PlayStation 4 avait dépassé un total de 106 millions d’unités vendues à l’échelle mondiale, et que PlayStation Network avait atteint les 103 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Il a ensuite présenté la technologie et les fonctionnalités de pointe de la PlayStation 5, dont le lancement est prévu pour les fêtes de fin d’année, et a, en avant-première, dévoilé le logo de la console. « Notre promesse à la communauté PlayStation, forte de 100 millions de membres, est d’offrir le plus riche et meilleur contenu, et de proposer des expériences de jeu uniques et d’une rapidité inégalée ».

Dans le domaine de la production sportive live, Sony a présenté la récente validation de concept commun avec NBC Sports et Verizon lors d’un match de football américain. David Mazza (Directeur technique (CTO), NBC Sports Group), est monté sur scène et a souligné les attentes vis-à-vis des technologies Sony en matière de production média pour les émissions et les communications sans fil ouvrant de nouveaux horizons au flux de production sportive en direct.

En outre, Yoshida a déclaré : « Il n’est pas exagéré de dire que le smartphone a été la grande tendance de la dernière décennie. Je crois que la prochaine tendance d’ampleur sera la mobilité » tout en dévoilant un prototype de véhicule intégrant des technologies d’imagerie et de détection permettant une conduite autonome plus sûre et plus fiable associés à un éventail de technologies électroniques très avancées qui, ensemble, offrent une expérience de divertissement sans précédent lors des déplacements. Il a conclu sa présentation en déclarant qu’en plus de s’efforcer de contribuer à l’évolution de la société, « Sony continuera d’évoluer en tant qu’entreprise de divertissement dotée d’une solide base technologique ».

Principaux produits et prototypes en vitrine

Le stand de Sony présente une série d’innovations reposant sur la puissance de la créativité et de la technologie mais aussi sur l’ambition de création de valeur durable commune à toutes les différentes activités de Sony.

Les évolutions des technologies d’imagerie et de détection dans le domaine de la mobilité

« Safety Cocoon » est un concept de zone de sécurité dans lequel la sécurité des véhicules est assurée dans différentes situations de conduite quotidienne par un système de détection à 360 degrés autour du véhicule permettant une anticipation des risques à éviter. Sur le stand Sony, les visiteurs pourront découvrir les avancées des technologies d’imagerie et de détection Sony énumérées ci-dessous, contribuant à la concrétisation de ce concept. Grâce à ces technologies Sony dépassant les capacités de l’œil humain, la marque souhaite favoriser la réalisation d’expériences de mobilité sûres, fiables et confortables.

Les capteurs d’image CMOS garantissent une sensibilité, une définition et une plage dynamique élevées, tout en supprimant le scintillement des LED 1 afin de permettre une reconnaissance précise des objets, même dans les situations où la détection classique est difficile.

garantissent une sensibilité, une définition et une plage dynamique élevées, tout en supprimant le scintillement des LED afin de permettre une reconnaissance précise des objets, même dans les situations où la détection classique est difficile. Solid State LiDAR utilise une mesure de distance très précise pour obtenir une reproduction 3D fidèle des espaces de la vie réelle.

utilise une mesure de distance très précise pour obtenir une reproduction 3D fidèle des espaces de la vie réelle. La technologie Sensor fusion conjugue les capacités de capteurs d’attributs variés pour améliorer la précision de la reconnaissance, même dans des conditions difficiles telles que le brouillard, le contre-jour et la conduite de nuit.

conjugue les capacités de capteurs d’attributs variés pour améliorer la précision de la reconnaissance, même dans des conditions difficiles telles que le brouillard, le contre-jour et la conduite de nuit. Les solutions de détection du temps de vol (ToF) dans l’habitacle utilisent la technologie de mesure de la distance pour détecter et reconnaître les personnes et les objets à l’intérieur de la voiture. Ces informations servent ainsi à fournir un système d’info-divertissement optimisé, enrichi d’interfaces intuitives telles que le contrôle des gestes, et à améliorer la sécurité et le confort à l’intérieur du véhicule.

Nouvelles propositions de mobilité pour le confort et le divertissement

Les efforts de Sony dans le domaine de la mobilité – tels que la recherche de la sécurité, de la fiabilité, du confort et du divertissement – ont permis de proposer un nouveau projet, baptisé «VISION-S». Le premier prototype de véhicule issu de «VISION-S» sera présenté sur le stand Sony. Ce prototype intègre les technologies d’imagerie et de détection de Sony, ainsi que des logiciels embarqués régulés à l’aide de l’IA, des télécommunications et des technologies de cloud de Sony (ce qui permet des mises à jour et une évolution permanente de ses fonctionnalités).

Un total de 33 capteurs, y compris des capteurs d’image CMOS et des capteurs ToF, sont intégrés dans le véhicule, afin de détecter et de reconnaître les personnes et les objets à l’intérieur et à l’extérieur de la voiture, et fournissent un support de conduite très avancé. Le «360 Reality Audio» de Sony offre une expérience audio immersive grâce aux haut-parleurs intégrés à chaque siège pour immerger les passagers dans le son. Les sièges avant font face à un écran panoramique sur lequel un contenu riche et diversifié peut être apprécié via une interface utilisateur intuitive. Sony continuera de combiner ses technologies de pointe pour offrir une plus grande sécurité et fiabilité, tout en s’efforçant d’inspirer de nouvelles émotions grâce à des expériences de divertissement révolutionnaires en voiture.

Transformer la diffusion sportive en direct grâce à la technologie

Les progrès des technologies 5G et IA confèrent aux créateurs de nouvelles possibilités de flux de production artistique et vidéo.

En décembre 2019, Sony a entrepris une validation de concept en enregistrant un match de football américain en direct avec une caméra connectée en 5G ; cette expérience a permis de démontrer le potentiel de créativité et de liberté opérationnelle, mais aussi d’économie en temps de configuration et en coûts offert par la 5G. Les visiteurs du stand Sony pourront découvrir une présentation vidéo de cette initiative, ainsi que les équipements Sony utilisés, notamment le caméscope PXW-Z450, le Xperia 5G mmWave permettant une liaison haut débit ascendante des données et un prototype d’émetteur encodant et transmettant des vidéos de haute qualité en temps réel.

Sony propose également de nouvelles expériences vidéo pour vivre plus intensément l’émotion du sport grâce à sa technologie d’analyse vidéo en temps réel pilotée par l’IA. Le stand proposera une démonstration de tennis de table par des athlètes enregistrée sur plusieurs appareils, dont la caméra système HDC-P50 POV de Sony et les caméras dotées des capteurs de vision haute vitesse uniques de Sony. À partir de l’image, les postures des athlètes et la trajectoire de la balle sont instantanément analysées et des personnages numériques imiteront les mouvements en fonction des estimations des postures des athlètes grâce à une technologie d’apprentissage approfondie. Le stand présentera également une vidéo de démonstration montrant le nombre de rotations de la balle grâce à une analyse de la vidéo au super ralenti.

Stimuler l’imagination des créateurs grâce à la technologie 3D Volumetric Display

De nouveaux environnements de création de contenu potentiels grâce à l’utilisation d’un système d’affichage haute résolution sur grand écran

La tendance des téléviseurs évolue et les contenus haute résolution et en HDR (High Dynamic Range) continuent de se multiplier, ce qui engendre la nécessité d’une évaluation complète et précise des contenus sur les écrans professionnels utilisés par les créateurs. Dans une salle de montage professionnelle équipée d’un système d’affichage LED Crystal 4K x 2K (220 pouces), les visiteurs peuvent ainsi découvrir les développements actuels et futurs de l’environnement de production de films, d’émissions de télévision et de contenu en ligne.

Être au plus proche des utilisateurs grâce à la transmission d’expériences émotionnelles

Sony présente ses nouveaux produits héritiers des technologies intégrées à la série MASTER, gamme phare de BRAVIA®. Ainsi, les téléviseurs LCD 8K « ZH8 » affichent une qualité d’image exceptionnelle grâce au processeur d’image X1™ Ultimate ainsi que la technologie de son « Frame Tweeter » unique de Sony offrant une expérience audio Sound-from-Picture Reality™ sans compromettre la légèreté du design ultra fin. De plus, la série de téléviseurs OLED « A8 » est dotée de la nouvelle fonction X-Motion Clarity assurant la netteté des images rapides tout en conservant leur luminosité. Ainsi, Sony propose de vivre une expérience audiovisuelle d’excellence sur grand écran.

De plus, l’annonce du développement de la gamme d’appareils compatibles avec la technologie 360 Reality Audio, l’expérience audio immersive initialement disponible en Amérique du Nord et en Europe depuis l’automne 2019. Sur le stand de Sony, les visiteurs peuvent donc découvrir le potentiel de la 360 Reality Audio en combinant casques et smartphones avec les services de streaming participant2, mais aussi grâce à une configuration de référence constituée d’une barre de son et d’une enceinte sans fil donnant l’impression de se trouver dans un espace en présence des artistes.