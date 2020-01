Konami dévoile les informations concernant la seconde journée de matchs d’eFootball.Pro

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Konami Digital Entertainment B.V. dévoile aujourd’hui les informations concernant la seconde journée de matchs d’eFootball.Pro.

La seconde journée de matchs se déroulera le samedi 11 janvier 2020 à Highvideo Studios à Barcelone. Les fans pourront observer en direct les meilleures équipes Européennes d’eFootball s’affronter dans des matchs en coopération à 3 contre 3 sur la chaîne YouTube officialPES et sur la page Facebook :

Le planning de diffusion est le suivant :

13h : Début de la diffusion

13h15 : Arsenal FC vs Manchester United FC

14h05 : FC Bayern München vs FC Barcelone

14h55 : Juventus vs FC Schalke 04

15h45 : Boavista FC vs AS Monaco

16h35 : Celtic FC vs FC Nantes

La seconde journée de matchs débutera par un face-à-face entre les deux équipes Anglaises. Après un démarrage de saison décevant pour l’Arsenal FC lors de la première journée, le club cherchera à se remettre sur pied contre son compatriote.

Tous les regards seront tournés vers les matchs de l’AS Monaco et du FC Schalke 04 pour voir s’ils continueront sur leur lancée de la première journée. Les deux équipes ont remporté leur match lors du premier round et sont actuellement en tête du classement avec six points chacune.

Jouée sur eFootball PES 2020, la simulation de football de KONAMI, eFootball.Pro est la première compétition d’esport internationale pensée exclusivement pour les clubs de football professionnels. Ceux-ci sont représentés par les meilleurs joueurs de PES au monde.

La phase de Ligue Régulière verra s’affronter 10 équipes au fil de neuf journées de matchs entre décembre et avril. Chaque match sera composé de deux parties et chaque partie rapportera trois points à l’équipe gagnante ou un point à chaque équipe en cas d’égalité. Les six clubs en tête de la Ligue Régulière se qualifieront pour la Phase Éliminatoire qui se tiendra en mai.

Tableau des scores actuel :

Plus d’informations sur la saison 2019/20 d’eFootball.Pro sont disponibles sur : https://efootballpro.konami.net

eFootball PES 2020 est disponible sur PlayStation®4, Xbox One™ et PC STEAM en magasin ainsi qu’en téléchargement.

Pour suivre l’actualité d’eFootball PES 2020, rendez-vous sur :

· www.konami.com/wepes

· www.twitter.com/officialpes

· www.facebook.com/PES

· www.instagram.com/officialpes

· www.youtube.com/officialpes