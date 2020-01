LE PASS D’EXTENSION POUR POKÉMON ÉPÉE ET POKÉMON BOUCLIER, COMPOSÉ DE DEUX ENSEMBLES DE CONTENUS ADDITIONNELS, EST PRÉVU POUR 2020

Partager Facebook

La sortie de Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX sur consoles Nintendo Switch a également été annoncée.

he Pokémon Company International et Nintendo ont aujourd’hui annoncé la sortie prochaine d’un tout nouveau contenu additionnel téléchargeable pour les jeux Pokémon Épée etPokémon Bouclier. Le Pass d’extension pour Pokémon Épée et Pokémon Bouclier comprendra L’île solitaire de l’Armure et Les terres enneigées de la Couronne, deux aventures distinctes au cours desquelles il sera possible de rencontrer des personnages inédits, d’attraper de nouveaux Pokémon et d’explorer des zones encore inconnues de la région de Galar. Disponibles exclusivement sur les consoles Nintendo Switch, Pokémon Épée et Pokémon Bouclier ont réalisé le meilleur démarrage de l’histoire de la Nintendo Switch ainsi que les meilleures recettes de tous les temps pour un jeu vidéo Pokémon, avec plus de six millions d’exemplaires vendus dans le monde le weekend de leur sortie.

The Pokémon Company International et Nintendo ont également annoncé la sortie prochaine de Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX au cours d’un Pokémon Direct. Ce jeu remet au goût du jour deux classiques de la série Pokémon Donjon Mystère, à savoir Pokémon Donjon Mystère Equipe de Secours Rouge etPokémon Donjon Mystère Equipe de Secours Bleue, sortis en Europe en 2006. Avec des graphismes modernes et un aspect visuel rappelant les contes illustrés,Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX sortira exclusivement sur les consoles Nintendo Switch le 6 mars 2020.

LE PASS D’EXTENSION POUR POKÉMON ÉPÉE ET POKÉMON BOUCLIER

Les joueurs pourront se plonger dans de nouvelles aventures avec leurs données de sauvegarde de Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier. Ils pourront également se rendre à Isolarmure et Couronneige à presque n’importe quel moment du scénario principal. Qu’ils soient au début de leur quête des Badges de la région de Galar ou Maître de la Ligue, tous les Dresseurs pourront profiter de ces contenus additionnels dès leur sortie !1

La sortie de L’île solitaire de l’Armure est prévue pour fin juin 2020, et il faudra patienter jusqu’à l’automne 2020 pour Les terres enneigées de la Couronne. Le Pass d’extension pour Pokémon Épée et le Pass d’extension pour Pokémon Bouclier, qui comprennent à la fois L’île solitaire de l’Armure et Les terres enneigées de la Couronne, seront disponibles en préachat dès aujourd’hui, le 9 janvier 2020, au prix de 29.99 €. Chaque extension inclura une nouvelle zone à explorer, de nouveaux Pokémon à découvrir, de nouvelles tenues, des fonctionnalités utiles et plus encore. Les joueurs recevront également des bonus à l’achat du Pass d’extension : un Uniforme Pikachu et un Uniforme Évoli. Ils pourront télécharger ces derniers dans Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier en utilisant les codes obtenus à l’achat du Pass d’extension.

L’île solitaire de l’Armure

Dans cette extension, les Dresseurs partiront à l’aventure dans une nouvelle zone appelée Isolarmure. Les divers environnements de cette l’île géante sont véritablement uniques dans la région de Galar. Les joueurs y trouveront des plages, des forêts et des marais, ainsi que des grottes et des dunes. Beaucoup de Pokémon y ont élu domicile et vivent librement au milieu de cette nature luxuriante. On y trouve également un dojo spécialisé dans des techniques d’entraînement assez particulières ! De nombreux Dresseurs et leurs Pokémon y suivront un apprentissage sous la tutelle du maître du dojo afin de se perfectionner.

Les terres enneigées de la Couronne

Cette extension se déroule dans le royaume de Couronneige, un territoire immaculé aux paysages somptueux. Les habitants de Couronneige vivent dans de petites communautés qui reposent sur l’entraide, nichées au milieu des montagnes escarpées. Les joueurs seront nommés à la tête d’un groupe ayant pour but d’explorer les confins de ces terres glaciales. Ils pourront également percer les secrets des antres de Pokémon, ceux-là mêmes où ils ont déjà mené de nombreux raids Dynamax.

DE NOUVEAUX POKÉMON

Wushours

Catégorie : Pokémon Kung-fu

Type : Combat

Taille : 0,6 m

Poids : 12,0 kg

Talent : Attention

Wushours apparaîtra dans L’île solitaire de l’Armure. Ce Pokémon suit un entraînement rigoureux visant à renforcer aussi bien son corps que son esprit. Chaque défaite le pousse à s’entraîner avec davantage d’ardeur afin de devenir plus fort. Il possède un organe dans son bas-ventre qui produit de l’énergie combative, et il en augmente la quantité avant chaque bataille grâce à diverses techniques de respiration et de concentration. Bien que les Wushours sauvages vivent dans des zones montagneuses très éloignées de Galar, c’était autrefois une espèce endémique à la région. On peut lire dans les livres d’Histoire que ces Pokémon accompagnaient les explorateurs et les marchands d’antan, lorsque ces derniers partaient à la découverte de terres inexplorées. Selon certaines archives, les Wushours modernes descendraient des Wushours ayant élu domicile dans ces contrées lointaines visitées au cours de leurs nombreux voyages.

Shifours (Style Poing Final) Shifours (Style Mille Poings)

Catégorie : Pokémon Kung-fu Catégorie : Pokémon Kung-fu

Type : Combat/Ténèbres Type : Combat/Eau

Taille : 1,9 m Taille : 1,9 m

Poids : 105,0 kg Poids : 105,0 kg

Talent : Poing Invisible Talent : Poing Invisible

Wushours est capable d’évoluer en Shifours après avoir suivi un entraînement intensif. Il semblerait que Shifours possède deux formes distinctes, chacune dotée de sa propre combinaison de types : le Style Poing Final et le Style Mille Poings. Le Style Poing Final de Shifours privilégie le combat sans retenue. Lorsqu’il est enragé, il attaque son adversaire sans pitié jusqu’à la victoire. Les mouvements du Style Poing Final sont souvent directs et consistent à charger en ligne droite. Ce Pokémon garde ses distances avec ses adversaires en début de combat, avant de se jeter sur eux en un éclair pour leur porter le coup final. Lorsqu’il possède le Style Mille Poings, Shifours est doté d’un tempérament calme et posé. Il étudie ses adversaires tout en évitant leurs attaques. Le Style Mille Poings consiste à utiliser des mouvements fluides pour parer en douceur les coups de son adversaire, avant de l’assaillir avec un torrent de frappes rapides.

Shifours Gigamax (Style Poing Final) Shifours Gigamax (Style Mille Poings)

Catégorie : Pokémon Kung-fu Catégorie : Pokémon Kung-fu

Type : Combat/Ténèbres Type : Combat/Eau

Taille : 29 m ou plus Taille : 26 m ou plus

Poids : ???,? kg Poids : ???,? kg

Talent : Poing Invisible Talent : Poing Invisible

Le Style Poing Final et le Style Mille Poings de Shifours ont des formes Gigamax ! Sous cette forme, Shifours Style Poing Final semble irradier de rage. On le surnomme à la fois « l’avatar de la colère » et « celui qui chasse les esprits maléfiques avec sa frénésie ». Shifours Gigamax Style Mille Poings quant à lui maintient sereinement sa position, affichant une expression calme et figée. Certains adversaires deviennent très nerveux en l’affrontant, comme si les tréfonds de leur âme avaient été exposés au grand jour. D’autres au contraire se sentent apaisés, comme s’ils avaient été purifiés d’un esprit maléfique.

Sylveroy

Catégorie : Pokémon Roi

Type : Psy/Plante

Taille : 1,1 m

Poids : 7,7 kg

Talent : Tension

Les Dresseurs pourront croiser Sylveroy dans Les terres enneigées de la Couronne. Ce Pokémon régnait jadis sur toute la région de Galar. Malgré son apparence frêle et délicate, chacun de ses gestes est empli de grâce et de splendeur. Il est également doté d’une grande intelligence, et on le dit capable de voir le passé, le présent et l’avenir.

LES FORMES GIGAMAX DES POKÉMON DE DÉPART DE POKÉMON ÉPÉEET POKÉMON BOUCLIER

Grâce à l’extension L’île solitaire de l’Armure, les Dresseurs pourront aider certains de leurs Pokémon à obtenir la puissance du Gigamax. Ceci a permis la découverte des formes Gigamax de Gorythmic, Pyrobut et Lézargus, les évolutions des trois Pokémon de départ de la région de Galar.

Gorythmic Gigamax

Catégorie : Pokémon Batteur

Type : Plante

Taille : 28 m ou plus

Poids : ???,? kg

Talent : Engrais

La souche d’arbre de Gorythmic a tellement grandi qu’elle ressemble désormais à une petite forêt. Gorythmic Gigamax est encore plus puissant maintenant qu’il ne fait plus qu’un avec sa jungle d’instruments de percussion. Grâce à ses baguettes qu’il contrôle comme ses propres membres, il peut utiliser des techniques de percussion hors du commun. Poussé par la puissance de ses instruments, Gorythmic Gigamax ne pense qu’à une chose : jouer de ses percussions. Ses battements peuvent traverser les océans et être ressentis jusque dans les autres régions. Il paraît que toute personne qui entend sa musique succombe au rythme effréné qui sommeille en elle et se met à danser de façon incontrôlable.

Pyrobut Gigamax

Catégorie : Pokémon Buteur

Type : Feu

Taille : 27 m ou plus

Poids : ???,? kg

Talent : Brasier

Grâce à la puissance du Gigamax, la balle incandescente de Pyrobut a atteint des proportions démesurées ! À l’aide de ses techniques affutées, Pyrobut Gigamax est capable, lorsqu’il tire dans son ballon, d’y déverser son énergie combative. Celui-ci peut alors poursuivre ses adversaires comme s’il était doté d’une conscience. La force de frappe concentrée dans les jambes de Pyrobut Gigamax est immense et se classe d’ailleurs parmi les plus puissantes de tous les Pokémon ! Même dépourvu de son Ballon Brûlant, Pyrobut peut décocher de solides coups de pieds capables de terrasser n’importe quel Pokémon Dynamax.

Lézargus Gigamax

Catégorie : Pokémon Agent Secret

Type : Eau

Taille : 40 m ou plus

Poids : ???,? kg

Talent : Torrent

Suite à sa transformation Gigamax, Lézargus est désormais doté d’une queue d’une longueur de plus de 40 mètres. Sous cette forme, Lézargus prend position au sommet de sa longue queue érigée comme une tour. Grâce à sa grande intelligence, il est capable de calculer précisément l’effet qu’aura la gravité sur ses projectiles, ce qui fait de lui un tireur d’élite hors pair. Lézargus possède de nombreux atouts cachés, et tous ont été améliorés par la puissance du phénomène Gigamax. Ses lentilles oculaires lui permettent à présent de détecter les variations de température, de pression et d’humidité, en plus de voir les objets lointains. Son adresse est telle qu’il est capable de toucher avec aisance une Baie à plus de 15 kilomètres de distance !

LES FORMES RÉGIONALES DE POKÉMON CONNUS

Certains Pokémon ont des variantes régionales propres à Galar, c’est-à-dire qu’ils ont adopté une apparence différente de celle de leurs congénères d’autres régions afin de s’adapter à leur environnement. Il n’y a d’ailleurs pas que leur apparence qui diffère : généralement, leur comportement est également bien éloigné de celui des formes qu’on leur connaît déjà.

Ramoloss de Galar

Catégorie : Pokémon Crétin

Type : Psy

Taille : 1,2 m

Poids : 36,0 kg

Talent : Gloutonnerie / Tempo Perso

Les Ramoloss de la région sont devenus friands de graines de Galanoa, une plante endémique à Galar. Il s’agit d’une épice aujourd’hui essentielle à la gastronomie de la région. Au fil des générations, les Ramoloss de Galar ont commencé à sécréter des particules de cette même épice, ce qui leur a donné leur apparence actuelle. Le Ramoloss de Galar passe ses journées à se prélasser sur les plages et le long des rivières de la région, sans jamais penser à rien. Il arrive parfois que son visage se crispe brusquement, bien qu’il retrouve toujours son air absent en un rien de temps. Ce changement soudain de comportement serait dû à l’accumulation de particules de Galanoa dans le cerveau de Ramoloss. Il se mettrait ainsi à penser intensément à une chose en particulier, avant de tout oublier dans la seconde qui suit. Les Ramoloss de Galar peuvent évoluer en Flagadoss de Galar grâce à un objet provenant d’Isolarmure. Ils peuvent également évoluer en Roigada de Galar à l’aide d’un objet pouvant être obtenu à Couronneige.

D’ANCIENS POKÉMON PEUVENT ÊTRE OBTENUS DANS POKÉMON ÉPÉEET POKÉMON BOUCLIER

De nombreux Pokémon absents dans Pokémon Épée et Pokémon Bouclier ont élu domicile à Isolarmure et Couronneige. Ainsi, les joueurs pourront y croiser une faune diverse et variée, de nouveaux Pokémon légendaires, ainsi que des formes régionales d’espèces découvertes dans d’autres régions ! Des mises à jour gratuites de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier sont également prévues. Elles seront disponibles à l’arrivée des extensions L’île solitaire de l’Armure et Les terres enneigées de la Couronne. Chacune de ces mises à jour permettra aux joueurs n’ayant pas acheté de Pass d’extension d’obtenir les Pokémon disponibles dans les extensions, par exemple via un échange. Les joueurs pourront également transférer leurs anciens Pokémon via Pokémon HOME, le service sur le cloud dont la sortie est prévue pour février 2020, du moment que ces Pokémon apparaissent dans L’île solitaire de l’Armure et Les terres enneigées de la Couronne. 2

DE NOUVELLES TENUES

Une tenue d’entraînement spéciale sera disponible dans L’île solitaire de l’Armure. Chaque Dresseur pourra ainsi relever tous les défis de l’île et affûter son corps et son esprit dans les meilleures conditions. Dans Les terres enneigées de la Couronne, les joueurs enfileront un équipement d’exploration pour partir à la découverte des secrets de ce territoire glacé. Ils pourraient tomber sur un temple étrange perdu au milieu des montagnes, ou bien sur un mystérieux arbre géant qui semble venir d’ailleurs…

DE NOUVEAUX PERSONNAGES

Les Dresseurs croiseront de nombreux personnages atypiques au cours de leur aventure.

Un homme du nom de Mustar fera son apparition dans L’île solitaire de l’Armure et sera en charge de l’entraînement des joueurs. Ce Dresseur de légende fut jadis Maître de Galar durant dix-huit années consécutives, bien avant que le phénomène Dynamax ne soit intégré aux combats de la Ligue Pokémon, un record qu’il détient encore à ce jour ! D’ailleurs, Mustar fut le premier à repérer le potentiel latent de Tarak, qu’il a formé avant que celui-ci ne devienne Maître à son tour.

Deux nouveaux rivaux feront leur apparition dans L’île solitaire de l’Armure : Sophora et Saturnin. Ce sont deux Dresseurs talentueux, spécialisés respectivement dans le type Poison et le type Psy. Chacun s’entraîne ardemment dans l’espoir d’ouvrir un jour une Arène et un Stade dédiés à son type. Le rival variera selon la version du jeu. Spécialiste des Pokémon de type Poison et disciple de Mustar, Sophora est prête à tout pour renvoyer une image mignonne, car la célébrité est au centre de ses préoccupations. Cependant, derrière son visage souriant se cache un esprit fin et calculateur qu’elle utilise avec brio. Saturnin est un expert en Pokémon Psy qui cherche à s’améliorer en suivant les enseignements de Mustar. Gentleman courtois, il est cependant très orgueilleux et tiendra en haute estime la rivalité entre vous !

LES NOUVELLES FONCTIONNALITÉS DE L’ÎLE SOLITAIRE DE L’ARMUREET LES TERRES ENNEIGÉES DE LA COURONNE

Plus d’une centaine de tenues et accessoires inédits feront leur arrivée dans L’île solitaire de l’Armure et Les terres enneigées de la Couronne. De nouveaux objets bien utiles seront disponibles dans L’île solitaire de l’Armure, comme le Charme Exp, pratique pour faire gagner des niveaux à ses Pokémon ! De nouvelles capacités inédites dans les jeux de la série principale Pokémon seront disponibles dans cette extension, auprès du Maître des Capacités. Les joueurs pourront également s’essayer à l’exercice spécialisé, au cours duquel les Pokémon pouvant être utilisés sont limités en fonction de leur type et certaines conditions particulières de combat s’appliquent. Dans Les terres enneigées de la Couronne, les joueurs pourront explorer les antres de Pokémon de Couronneige avec leurs amis. Au cœur de ces antres se cachent certains Pokémon légendaires des précédents jeux de la série !

Beaucoup de Pokémon absents des Terres Sauvages de Galar résident à Isolarmure et Couronneige. Le Pokédex sera mis à jour pour permettre aux Dresseurs d’enregistrer ces espèces au fur et à mesure qu’ils les rencontrent ! Le Pokédex d’Isolarmure sera disponible dans L’île solitaire de l’Armure, et les joueurs devront compléter le Pokédex de Couronneige dans Les terres enneigées de la Couronne !

Tout comme les Terres Sauvages, Isolarmure et Couronneige abritent de nombreux antres de Pokémon. Lorsque l’un deux émet un faisceau de lumière rouge, il suffit de l’inspecter pour déclencher un raid Dynamax et tenter de venir à bout d’un Pokémon Dynamax avec l’aide de trois autres Dresseurs ! Les joueurs croiseront dans les antres d’Isolarmure et de Couronneige des Pokémon différents de ceux présents dans les Terres Sauvages. Il leur sera possible d’inviter leurs amis à prendre part à ces raids Dynamax, que ces derniers possèdent le Pass d’extension ou non ! En effet, il leur suffit de posséder le jeu Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier pour pouvoir participer !

UN APERÇU DU PASS D’EXTENSION POUR POKÉMON ÉPÉE ETPOKÉMON BOUCLIER EST DISPONIBLE DÈS MAINTENANT VIA UNE MISE À JOUR

Une mise à jour de Pokémon Épée et Pokémon Bouclier sera déployée dès aujourd’hui, le 9 janvier 2020. Elle donnera aux joueurs un aperçu du contenu du Pass d’extension. Après avoir téléchargé la mise à jour, il faudra se rendre à la Gare de Brasswick afin d’y rencontrer un Dresseur ou une Dresseuse qui fait partie du Pass d’extension. Il s’agira de Sophora dans Pokémon Épée, et de Saturnin dans Pokémon Bouclier. Les joueurs pourront même ajouter un Ramoloss de Galar à leur équipe. Tous les joueurs qui possèdent Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier pourront profiter de l’aperçu du scénario du Pass d’extension, même ceux qui n’ont pas acheté ce dernier ! 3

UN BONUS D’ACHAT SPÉCIAL POUR LE PASS D’EXTENSION POURPOKÉMON ÉPÉE ET POKÉMON BOUCLIER

En achetant le Pass d’extension, les joueurs recevront un Uniforme Pikachu et un Uniforme Évoli en bonus ! Ils pourront les porter lors de leurs aventures dans les extensions, mais aussi dans Pokémon Épée et Pokémon Bouclier ! 4

Pour plus d’informations sur le Pass d’extension pour Pokémon Épée etPokémon Bouclier, rendez-vous sur Pokemon.fr/EpeeBouclierEX

POKÉMON DONJON MYSTÈRE : ÉQUIPE DE SECOURS DX

Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX se déroule dans un monde peuplé exclusivement de Pokémon. À son réveil, le joueur se retrouve face à un Pokémon qu’il arrive à comprendre, avant de réaliser qu’il est lui-même devenu un Pokémon. Son nouvel ami lui apprend ensuite que ce monde a récemment été secoué par des catastrophes naturelles aux conséquences dévastatrices. Ils décident alors de former une équipe de secours afin d’aider les Pokémon en difficulté.

Dès le début du jeu, un test de personnalité déterminera quel Pokémon le joueur incarnera, et ce dernier devra ensuite sélectionner quel Pokémon l’accompagnera tout au long de son périple. Il est possible de choisir son avatar et son partenaire parmi 16 Pokémon différents. Le joueur pourra accepter des missions directement depuis le tableau d’affichage de la Poste Bekipan, ou par le biais de lettres envoyées à la base de l’équipe de secours. Chaque mission terminée permettra à son équipe de secours de remporter des Points de Secourisme. Lorsqu’elle aura amassé assez de points, elle passera du Grade Novice aux grades suivants, jusqu’à atteindre le Grade Or, l’objectif ultime pour toutes les équipes de secours.

Dans ce monde, les Donjons Mystère sont nichés dans des endroits variés, comme des montagnes, des canyons, des forêts et bien plus. Chaque Donjon Mystère possède une configuration différente. Le joueur devra les explorer pour terminer les nombreuses missions qui l’attendent.

Il y trouvera de nombreux objets qui lui seront utiles lors de son aventure, tels que des graines, des Baies et des CT. Tout comme la configuration des donjons, le type d’objets et leur emplacement varieront à chaque fois. Il faudra utiliser les bons objets au bon moment afin de secourir les Pokémon en difficulté !

Les donjons abritent de nombreux Pokémon prêts à attaquer. Les combats se dérouleront au tour par tour, ce qui signifie qu’après chaque action du joueur, l’ennemi réalisera lui aussi une action. Par chance, ce dernier ne fera rien tant que le joueur n’agira pas, ce qui lui donnera le temps de bien planifier la suite du combat. Attention toutefois, car une action ou un déplacement peu judicieux pourraient tourner la situation en sa défaveur. Pour traverser un donjon sans accroc, il est impératif d’étudier méticuleusement les actions des Pokémon ennemis et de garder son calme.

Ce jeu est compatible avec n’importe quel mode de la Nintendo Switch : le mode téléviseur, le mode sur table et le mode portable. De nouvelles fonctionnalités aideront les joueurs aussi bien vétérans que novices à contrôler leurs Pokémon et à progresser dans les donjons plus facilement :

Le déplacement automatique : ce nouveau mode a été ajouté pour permettre aux joueurs d’avancer dans leur aventure en toute simplicité. Il suffira d’appuyer sur le bouton L pour permettre au personnage principal et son équipe de se déplacer plus efficacement. Le déplacement automatique se désactivera à l’approche d’un ennemi.

ce nouveau mode a été ajouté pour permettre aux joueurs d’avancer dans leur aventure en toute simplicité. Il suffira d’appuyer sur le bouton L pour permettre au personnage principal et son équipe de se déplacer plus efficacement. Le déplacement automatique se désactivera à l’approche d’un ennemi. La capacité la plus efficace : en temps normal, le joueur a le choix entre quatre capacités à utiliser contre l’ennemi. S’il ne sait pas laquelle utiliser et qu’il se trouve en face de ce dernier, il pourra appuyer sur le bouton A pour lancer la capacité la plus efficace sur lui.

en temps normal, le joueur a le choix entre quatre capacités à utiliser contre l’ennemi. S’il ne sait pas laquelle utiliser et qu’il se trouve en face de ce dernier, il pourra appuyer sur le bouton A pour lancer la capacité la plus efficace sur lui. Jusqu’à huit Pokémon alliés : à l’origine, le joueur n’était accompagné que de trois alliés, mais dans ce nouveau jeu, il pourra s’aventurer dans un donjon avec jusqu’à 8 alliés.

à l’origine, le joueur n’était accompagné que de trois alliés, mais dans ce nouveau jeu, il pourra s’aventurer dans un donjon avec jusqu’à 8 alliés. Tomber K.O. dans un donjon : si un joueur à la malchance de tomber K.O. dans un donjon, il pourra demander à d’autres joueurs de le secourir ou s’en charger lui-même en utilisant une autre de ses équipes de secours. Il pourra ensuite reprendre son aventure à partir de l’endroit où il est tombé K.O.

Une version démo de Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX sera disponible au téléchargement sans frais sur le Nintendo eShop plus tard dans la journée. Les joueurs pourront ainsi profiter du début du scénario et transférer leurs données de sauvegarde de la version démo dans la version complète du jeu lorsque celle-ci sortira. Il est également possible de précharger Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX depuis le Nintendo eShop.

Pour en savoir plus sur Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX, rendez-vous sur le site

Pokemon.fr/donjonmystere