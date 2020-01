Samsung poursuit son engagement envers le mouvement olympique et les jeunes athlètes lors de Lausanne 2020

Partager Facebook

Samsung invite les athlètes et les visiteurs à participer aux Jeux Olympiques de la Jeunesse grâce à des expériences de technologie mobile lors de sa vitrine olympique et de sa session inspirante «Chat with Champions».

Samsung Electronics Co., Ltd., partenaire olympique mondial dans les catégories «Wireless Communications Equipment» et «Computing Equipment», apporte une technologie de pointe et une inspiration olympique aux Jeux Olympiques de la Jeunesse de Lausanne 2020. En plus de sa vitrine olympique, Samsung connecte la future génération d’athlètes olympiques avec la championne médaillée olympique Dina Asher-Smith pour les inspirer et accroître leur influence avec une table ronde éducative.

«Samsung soutient le mouvement olympique depuis plus de 30 ans, et nous sommes fiers de poursuivre notre héritage en donnant à cette génération d’athlètes les moyens de ‹Do What You Can’t› en participant aux Jeux Olympiques de da Jeunesse de Lausanne 2020», a déclaré Stephanie Choi, Senior Vice President et responsable de l’équipe marketing de l’activité des communications mobiles de Samsung Electronics. «De Lausanne à Tokyo, cette année olympique offre à Samsung de nombreuses opportunités de mettre en avant l’innovation et de changer la façon dont les participants vivent les Jeux grâce à des produits et services mobiles avec une connectivité 5G.»



Samsung Olympic Showcase

Tout au long des Jeux Olympiques de la Jeunesse, les fans pourront s’immerger dans la technologie révolutionnaire de Samsung à la vitrine olympique Samsung située dans le Yodli Park. Les visiteurs pourront découvrir:

les smartphones 5G Galaxy: la vitrine olympique de Samsung invite les visiteurs à découvrir la vitesse 5G avec les plus récentes éditions des smartphones 5G de Samsung, notamment le Galaxy S10, le Galaxy Note 10, le Galaxy Fold et le Galaxy A90.

la vitrine olympique de Samsung invite les visiteurs à découvrir la vitesse 5G avec les plus récentes éditions des smartphones 5G de Samsung, notamment le Galaxy S10, le Galaxy Note 10, le Galaxy Fold et le Galaxy A90. des expériences créatives : les visiteurs peuvent également interagir avec les capacités créatives de la technologie Samsung, comme les appareils photo des smartphones Samsung XR, S Pen et VR.

: les visiteurs peuvent également interagir avec les capacités créatives de la technologie Samsung, comme les appareils photo des smartphones Samsung XR, S Pen et VR. des pin’s olympiques: les visiteurs auront la possibilité de recevoir des pin’s olympiques Samsung spéciaux incarnant les Jeux Olympiques de la Jeunesse.

Chat with Champions

Afin de renforcer les liens et d’inspirer la prochaine génération d’athlètes olympiques, Samsung organisera également une table ronde spéciale dans le cadre de la série «Chat with Champions» co-organisée avec le Comité international olympique. Les athlètes des Jeux Olympiques de la Jeunesse sont invités à en apprendre davantage sur la façon de bâtir leur image personnelle et à écouter des histoires inspirantes qui les motiveront tout au long de leur carrière, sur le terrain de jeu et en dehors. La table ronde inclura:

Stephanie Choi, Senior Vice President et responsable de l’équipe de marketing mondiale et de l’activité des communications mobiles chez Samsung , qui donnera un aperçu de la marque Samsung ainsi que de son parcours professionnel en tant que leader et innovatrice dans le secteur;

, qui donnera un aperçu de la marque Samsung ainsi que de son parcours professionnel en tant que leader et innovatrice dans le secteur; Dina Asher-Smith, championne du monde, médaillée olympique de l’équipe de Grande-Bretagne et l’une des athlètes de l’équipe Galaxy , qui retracera son parcours défiant les obstacles pour devenir la Britannique la plus rapide de l’histoire;

, qui retracera son parcours défiant les obstacles pour devenir la Britannique la plus rapide de l’histoire; Janosch Nietlispach, sextuple champion du monde de kickboxing , devenu influenceur des réseaux sociaux, qui parlera de la façon dont il est devenu un athlète influent et de son interaction avec les fans sur les plateformes sociales.

, devenu influenceur des réseaux sociaux, qui parlera de la façon dont il est devenu un athlète influent et de son interaction avec les fans sur les plateformes sociales. Zac Farrer, Global Partnership EMEA, Facebook, donnera des conseils sur la façon dont les athlètes peuvent développer leur marque personnelle et élargir leurs communautés dans les médias sociaux.

Les athlètes participants sont invités à visiter la session spéciale «Chat with Champions» au Yodli Café à 20 heures le 12 janvier afin de rencontrer d’autres athlètes et partager des messages encourageants pour se soutenir mutuellement.



L’engagement olympique de Samsung se poursuit

«Samsung a fait partie intégrante de l’amélioration de l’expérience des fans des Jeux olympiques grâce à sa technologie innovante et à la création de souvenirs de toute une vie pour les athlètes et les fans», a déclaré Thomas Bach, président du CIO. Comme nous célébrons ce que l’avenir des Jeux olympiques proposera pour les générations futures à Lausanne 2020, il est normal que Samsung alimente ce lien ininterrompu.»



En tant que partenaire olympique de longue date, Samsung continuera de soutenir les athlètes qui bravent les obstacles au-delà des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Lausanne 2020 jusqu’aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020.