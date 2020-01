Xbox Series X : aucune exclu avant quelques années !?

Partager Facebook

Attendue pour les fêtes de fin d’année 2020, la nouvelle console de Microsoft, la « Xbox Series X » n’aura certainement aucune exclusivité lors de son lancement et peut-être même lors des deux premières années.

C’est Matt Booty, responsable des Xbox Game Studios, qu’il l’affirme lors d’une interview au site MCV. Pour lui, l’idée est de ne pas prétériter les joueurs qui possèdent ou vont très prochainement posséder la Xbox One. Les titres qui sortiront sur Xbox Series X seront donc compatibles avec la Xbox One pour soi-disant réjouir la communauté. Pour notre part, on n’est pas sûr que ce crossgen pousse les fans des consoles de Microsoft à se procurer cette nouvelle console, et même si cette dernière sera plus rapide et plus puissante.

Matt Booty imagine que des titres comme par exemple « Halo Infinite » suffiront à convaincre la communauté qui pourra donc aussi se procuréer ce titre sur Xbox One et PC. Une politique qui va à l’opposée de Sony Microsoft et sa PS5 qui devont rapidement délaisser les exclusivités sur PS4. Reste plus qu’à savoir si cette politique sera gagnante au pas !