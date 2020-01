La-Mulana 1 & 2 se dévoile dans une nouvelle vidéo de gameplay

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Aujourd’hui, NIS America est fier de dévoiler un nouveau trailer de présentation du gameplay de LA-MULANA 1 & 2. Pour rappel, le jeusortirasur PlayStation®4, Nintendo Switch™ et Xbox One le 20 mars 2020 !

Des ruines antiques débordant de pièges impitoyables, des énigmes qui titillent vos neurones et des monstres mortels qui vous empêchent d’accéder à de puissants trésors… Ne pouvant compter que sur votre fouet et votre intelligence, parviendrez-vous à triompher des épreuves et à découvrir les secrets que renferment ces ruines ?

À propos de LA-MULANA 1 :

Prenez votre destin en main dans La-Mulana ! Aux commandes de l’archéologue Lemeza Kosugi, vous devez vous frayer un chemin à travers des énigmes, des pièges et des Gardiens redoutables pour mettre la main sur le Trésor Secret de la Vie. Vous devrez compter sur votre esprit acéré, mais avant tout, trouver en vous tout le courage que vous aurez en réserve. Réussirez-vous à faire la lumière sur les secrets de La-Mulana, ou succomberez-vous aux dangers qui vous entourent ?

À propos de LA-MULANA 2:

L’archéologue de renom Lemeza Kosugi a disparu, et sa fille Lumisa est la seule capable de le retrouver ! Pénétrez dans Eg-Lana, une version sens dessus dessous des ruines légendaires de La-Mulana. Vous devrez affûter votre intelligence, agir rapidement, user de votre fouet, surmonter des pièges mortels et des énigmes redoutables pour mener à bien votre quête et mettre au jour des mystères insondables. Qu’est-ce qui vous attend à la fin de votre aventure : le triomphe ou la défaite ?

Caractéristiques du jeu:

Sa place est au musée ! : Ces deux jeux de plateforme / aventure diaboliques débarquent sur les machines actuelles et valent leur pesant d’or.

Tu appelles ça de l’archéologie ? : Votre fidèle fouet dans une main et tout un arsenal d’armes à feu, de shuriken ou autres armes secondaires dans l’autre, vous affronterez des ennemis redoutables tout en évitant les pièges impitoyables des ruines. Utilisez des objets tels que l’Ankh pour invoquer et défier les Gardiens Antiques et poursuivre votre progression.

Fortune et gloire, petit ! : Résolvez les énigmes cryptiques d’Eg-Lana à l’aide de reliques antiques comme des tablettes et des clés, ainsi que des outils modernes comme le logiciel Yagoo et le lecteur de glyphes. Et quand rien n’y fait, poussez les murs autour de vous ou fracassez des objets pour faire voler les mystères en éclats !

Contenu de La-Mulana 1 & 2 – Hidden Treasures Edition: