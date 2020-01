Le premier DLC de Shenmue III arrivera le 21 janvier 2020

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Deep Silver et YS Net Inc. annoncent aujourd’hui la date de sortie du tout premier DLC de Shenmue III, Battle Rally.

Battle Rally offre de toutes nouvelles activités de jeu avec une course pas comme les autres puisque les concurrents se livreront à des batailles en one to one tout au long de la course, en plus du parcours.



Ce n’est pas tout, pour la toute première fois dans Shenmue III les joueurs auront la chance de contrôler un autre personnage. En plus de pouvoir jouer le héros de notre histoire, Ryo Hazuki, les joueurs pourront également choisir d’incarner le chasseur de trésor Wuying Ren ainsi que Wei Zhen, la partenaire de Ryo, qui fait sa première apparition dans ce jeu.

Franchissez la ligne d’arrivée en premier pour gagner d’incroyables items !

A propos du DLC :



Titre : Battle Rally

Prix : 7.99 €

Sortie : 21 janvier2020

Plateforme : PS4 / PC



*Battle Rally sera disponible à l’achat individuellement le jour de sa sortie sur le PlayStore et l’Epic Game Store. Les joueurs qui ont acheté le Season Pass verront les DLC devenir automatiquement disponibles le jour de la sortie.