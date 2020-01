Sony présente la nouvelle poignée grip GP-VPT2BT avec télécommande sans fil

Partager Facebook

Une poignée polyvalente, fiable et sans câble pour une meilleure mobilité et créativité

S’appuyant sur la gamme croissante de caméras et d’accessoires développés pour les créateurs de contenus, Sony a annoncé aujourd’hui la nouvelle poignée grip GP-VPT2BT avec télécommande sans fil. Idéale pour de nombreux types de création de contenus allant des vlogs à la photographie/vidéos de voyage en passant par une utilisation simple au quotidien, la nouvelle poignée offre une grande stabilité et un confort incomparable, combiné à une connectivité sans fil et à un design fiable résistant à la poussière et à l’humidité[i].

Le GP-VPT2BT est compatible avec de nombreux appareils photo Sony[iI] et se connecte facilement via la technologie sans fil Bluetooth®, il permet aux créateurs de viser et de filmer sans câbles parasites. La nouvelle poignée comprend une fonction d’inclinaison très utile, autorisant un ajustement flexible de l’angle vertical ainsi que la possibilité de passer facilement du mode normal au mode de prise de vue en selfie. De plus, elle possède une molette de réglage qui peut être desserrée ou resserrée pour permettre un fonctionnement sans faille avec des appareils de tailles et de poids très différents. La poignée comprend également un bouton de basculement, un témoin lumineux et un interrupteur de verrouillage, et peut être rapidement transformée en trépied en élargissant simplement la partie inférieure, ce qui permet de prendre des photos facilement et de manière stable, tout en ayant les mains libres.

La nouvelle poignée de prise de vue GP-VPT2BT avec commande à distance sans fil sera disponible en février en France, au prix approximatif de 220 CHF.