Romance Of The Three Kingdoms XIV dévoile ses stratégies diplomatiques

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

KOEI TECMO Europe vient de révéler les fonctions de diplomatie et de gameplay de son jeu de stratégie très attendu, Romance of The Three Kingdoms XIV (RTK14). Le retour de la célèbre franchise est prévu en occident le 28 février 2020 sur PlayStation®4.

Dans RTK14, il est important d’être entouré de nombreuses forces. Poursuivre activement des relations avec vos alliés et discuter avec l’opposition est nécessaire pour vaincre au combat. Vos relations avec une autre armée peuvent être améliorées avec des cadeaux (or, ravitaillement ou marchandises spéciales). L’amélioration des relations offre la possibilité de former une alliance. Une alliance interdit au joueur d’attaquer ses nouveaux partenaires ou de conquérir leurs territoires, mais lui permet d’obtenir la protection des lignes de ravitaillement qui traversent le territoire allié. Au fur et à mesure que les liens s’approfondissent entre les forces, les joueurs peuvent demander à leur allié d’attaquer un adversaire si sa situation stratégique se présente mal. Si une alliance ne fonctionne pas, ou n’est plus utile, elle peut être annulée en permettant aux forces en présence de se séparer.

De plus, les joueurs peuvent profiter des unités alliées en utilisant des « complots ». Au fur et à mesure que la partie progresse, cela devient un moyen essentiel pour affaiblir une force ennemie. RTK14 offre aux joueurs cinq types de complots : Poison caché, Brouille, Apaisement, Maison abandonnée et Destruction double. Cela permet d’utiliser différentes stratégies en fonction de la situation. Poison caché ralentit le développement et l’ordre public de la force ciblée, et peut faire apparaître des bandits de tribus étrangères. Brouille diminue la loyauté de l’officier ciblé par l’intermédiaire de rumeurs négatives sur son maître. Apaisement cible les habitants des zones libres ou contrôlées par d’autres forces, de façon à gagner le contrôle du cœur de cette zone. Maison abandonnée incite un délégué ou un gouverneur à se désintéresser de sa force actuelle. Enfin, Destruction double répand des rumeurs destructrices sur une des forces dans le territoire d’une autre. Le succès de n’importe lequel de ces complots peut avoir un impact décisif sur la situation générale, mais son échec peut détériorer considérablement les relations avec la force visée.

Améliorer ses relations avec des unités étrangères est également important parce que seules les unités qui ne sont pas ennemies peuvent être forcées à se rendre. En utilisant la fonction « Étranger », les joueurs peuvent demander le retour des officiers capturés ou donner l’ordre de se rendre. Une planification soigneuse et une bonne préparation sont nécessaires pour s’assurer qu’une reddition sera réussie.

Les précommandes de Romance of The Three Kingdoms XIV sont désormais disponibles ! Ceux qui achèteront n’importe quelle version du jeu dans les 2 semaines de sa sortie pourront télécharger gratuitement le scénario supplémentaire « La bataille de Yiling ».

KOEI TECMO Europe a également publié le 3e épisode de son Journal des développeurs pour proposer aux fans davantage d’informations sur le développement de la célèbre série, en compagnie du producteur, monsieur Echigoya.