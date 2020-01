Relevez le défi de Zeus dans Warriors Orochi 4 Ultimate

Partager Facebook

KOEI TECMO Europe et le studio Omega Force ont dévoilé aujourd’hui les premiers détails du palpitant mode Infinity de WARRIORS OROCHI 4 Ultimate, en plus de présenter de nouveaux éléments de gameplay qui intrigueront sans aucun doute les fans de la célèbre franchise. Le tout nouveau volet de l’impressionnante série d’aventure-action à 1 contre 1000 sera disponible dès le 14 février 2020 sur PlayStation®4, Nintendo Switch™ et Xbox One.

WARRIORS OROCHI 4 Ultimate invitera les joueurs à relever le défi de Zeus dans le tout nouveau mode Infinity. Une équipe de trois joueurs se lancera alors à l’assaut des 12 tours pour surmonter les épreuves de ces donjons, qui sont chacun liés à l’un des signes du zodiaque. En triomphant de chaque épreuve, les joueurs gagneront des points d’expérience, débloqueront des personnages et renforceront leurs armes, avant de retourner combattre des adversaires toujours plus coriaces au fur et à mesure qu’ils escaladeront chaque tour.

Plus vous jouerez avec certains personnages, que ce soit en mode Infinity ou dans la campagne principale du jeu, plus vous pourrez améliorer certaines capacités. Dans WARRIORS OROCHI 4 Ultimate, un personnage qui sera monté jusqu’au niveau 100 pourra être promu et revenir au niveau 1, ce qui vous permettra de le renforcer et de continuer à développer son arbre de compétences. Vous pourrez promouvoir un personnage jusqu’à 10 fois au total, ce qui vous permettra de repousser les limites de vos personnages préférés et de créer des guerriers ultimes, capables d’affronter la mystérieuse armée d’Odin.

De plus, les puissants trésors sacrés peuvent désormais être échangés entre les personnages, alors que par le passé, ils étaient liés à un individu en particulier. Dans WARRIORS OROCHI 4 Ultimate, vous pouvez ainsi jouer comme vous l’entendez et déchaîner des combos plus puissants que jamais.

La capacité de déifier de Yang Jian est une autre nouveauté de WARRIORS OROCHI 4 Ultimate. Jusqu’à présent, la déification ne pouvait être utilisée que par les personnages ayant accès à huit bracelets spéciaux. Dans WARRIORS OROCHI 4 Ultimate, la déification de Yang Jian ne réclame pas d’utiliser un bracelet : un œil s’ouvre sur son front et déchaîne un puissant sort. Tout en faisant tournoyer son arme, Xiaotian, il est enveloppé d’eau et en courant sur lui-même, il provoque un tourbillon qui emporte tous les ennemis qui se dressent sur sa route.

Les précommandes de WARRIORS OROCHI 4 Ultimate sont ouvertes, et différents bonus de précommande et d’achat anticipé sont disponibles pour toutes les versions du jeu. Référez-vous à notre site Internet officiel, https://www.koeitecmoeurope.com/wo4u, pour plus de renseignements.