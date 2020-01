Concours : gagnez le Blu-ray du film “Ad Astra”

Partager Facebook

L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux confins du système solaire à la recherche de son père disparu et pour résoudre un mystère qui menace la survie de notre planète. Lors de son voyage, il sera confronté à des révélations mettant en cause la nature même de l’existence humaine, et notre place dans l’univers.

Nous vous donnons aujourd’hui la chance de gagner le Blu-ray du film « Ad Astra » disponible dès le 24 janvier 2020. Ce concours est valable jusqu’au 27 janvier 2020.

