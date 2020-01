Samsung présente le Galaxy XCover Pro Enterprise Edition

Partager Facebook

En ce début d’année, Samsung Electronics a présenté le nouveau Galaxy XCover Pro Enterprise Edition. Élégant et résistant, ce smartphone business vise tout particulièrement à satisfaire les attentes des clients professionnels exigeants. Il dispose de toutes les fonctions premium des smartphones Galaxy de Samsung: un remarquable écran, une batterie longue durée et une sécurité accrue des données grâce à la plate-forme Samsung Knox.

Un équilibre parfait entre élégance et longévité

Avec son Galaxy XCover Pro Enterprise Edition, Samsung fait entrer le smartphone professionnel dans une nouvelle dimension. Optimisé pour un large éventail de secteurs comme le commerce de détail, la fabrication, la santé ou la logistique, cet appareil très élancé et léger est bien plus performant qu’un portable d’affaires traditionnel. Résistant à l’eau et à la poussière conformément à IP68, il peut supporter une chute de jusqu’à 1,2 mètre même sans boîtier de protection. De plus, il est certifié MIL-STD 810G afin d’offrir une protection fiable contre les dommages liés aux chutes, à l’humidité et autres conditions climatiques difficiles.

L’alimentation via la batterie de 4.050 mAh est on ne peut plus simple. Grâce au chargement par broches pogo et à la totale compatibilité avec les stations de charge de prestataires tiers, le Galaxy XCover Pro Enterprise Edition n’a aucun mal à faire le plein d’énergie pour débuter chaque journée. Et si le courant venait malgré tout à manquer, la batterie se remplace aisément par la batterie de rechange.

Des touches supplémentaires à programmation individuelle au lieu du bouton Home

Avec les deux touches supplémentaires programmables, l’utilisateur peut définir des actions d’une seule pression et utiliser ainsi plus rapidement et simplement des fonctions fréquemment utilisées – telles que l’ouverture du scanner, l’allumage de la lampe-torche ou le démarrage d’une appli CRM.

En faisant disparaître le bouton Home, Samsung a amélioré l’élégance et la simplicité du design du téléphone, tout en conservant sa robustesse. Le Galaxy XCover Pro Enterprise Edition se caractérise par un affichage lumineux sans bordure Infinity-O 6,3‘‘ FHD+ avec un meilleur écran tactile qui fonctionne dans toutes les conditions, y compris par temps de pluie et de neige.

Par ailleurs, le Galaxy XCover Pro Enterprise Edition propose un service spécial pour les travailleurs nomades, en permettant une commande précise par tous les temps avec le mode gants. De nouvelles fonctions de messages vocaux et texte assurent par ailleurs une communication simple et pratique par dictées et messages en temps réel.

Full Field Solution grâce à l’écosystème de partenaires Samsung

Le Galaxy XCover Pro Enterprise Edition répond également aux exigences très complexes des entreprises mobiles. Spécialistes et travailleurs nomades peuvent utiliser leurs solutions mobiles préférées au sein du vaste écosystème de partenaires Samsung, ce qui facilite la gestion des stocks, le traitement des factures et la communication en cours de déplacement. Pour simplifier encore la communication entre collègues – avec le bureau principal, le planificateur ou différents membres de l’équipe sur place, Samsung a travaillé en étroite collaboration avec Microsoft et présenté dans son Galaxy XCover Pro Enterprise Edition la nouvelle fonction de talkie-walkie au sein de Microsoft Teams. Samsung est ainsi la première solution partenaire à utiliser une fonction Push-to-Talk.

Avec Samsung, les collaborateurs de tous secteurs bénéficient ainsi proposer de solutions mobiles les mettant à même d’exécuter rapidement et aisément leurs tâches quotidiennes, à l’aide de solutions logicielles et matérielles d’Infinite Peripherals, de KOAMTAC, de Scandit et de Visa. Ainsi par exemple, le personnel du commerce de détail peut suivre le niveau des stocks, effectuer des paiements et scanner des codes-barres. De plus, il se voit proposer des points de vente mobiles prêts à l’emploi (mPOS), dont les modules de paiement sont disponibles pour les prestataires de solutions mPOS sur la base de SDK.

Une sécurité maximum et une gestion adaptée aux entreprises

Outre sa robustesse, le Galaxy XCover Pro Enterprise Edition se démarque avant tout au niveau de la forte sécurité des données. Grâce à la plate-forme multicouches Samsung Knox, il est protégé des attaques.



Avec Samsung Knox, les professionnels mobiles peuvent utiliser des fonctions de sécurité telles que la protection avec support matériel, l’isolation et le cryptage des données tout comme la protection au démarrage et durant l’activité, afin de protéger les informations d’impact commercial vis-à-vis des pirates, programmes malveillants et autres menaces. En plus de la garantie standard supplémentaire d’un an, Samsung assure, pour tous les produits Enterprise Edition, deux ans de disponibilité sur le marché et des mises à jour régulières de sécurité pour une période de quatre ans (à partir du lancement sur le marché). Par ailleurs, Knox Configure (pour la confirmation de l’appareil) et Knox E-FOTA (pour la gestion du firmware) sont inclus.



L’appareil dispose de surcroît d’un capteur d’empreinte digitale et d’une reconnaissance faciale pour l’activation simple et sans contact.

Disponibilité et prix

Le Galaxy XCover Pro Enterprise Edition sera disponible dans le commerce suisse à partir de la fin janvier au prix de CHF 509.- (PVC).