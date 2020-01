Samurai Shodown sortira sur Nintendo Switch le 25 février 2020

Partager Facebook

SNK CORPORATION et Deep Silver sont fiers d’annoncer que SAMURAI SHODOWN, le jeu acclamé par la critique sur PlayStation®4 et Xbox One, sortira sur Nintendo Switch™ le 25 février 2020 !

■ Le duel se poursuit sur Nintendo Switch !

Depuis sa création en 1993, la série Samurai Shodown a redéfini les codes du jeu de combat à l’arme blanche. 11 années s’étaient écoulées depuis la sortie du dernier opus, mais un nouvel épisode arrive sur Nintendo Switch ! Découvrez le jeu de combat qui a conquis le monde entier !

■ Des guerriers hors pair s’affrontent dans le Japon du XVIII siècle !

13 personnages font leur retour, rejoints par 3 nouveaux arrivants. Ce nouvel opus se déroule un an avant les événements du jeu original, moment où les tensions atteignent leur paroxysme au pays du soleil levant !

■ Un jeu à la fois tactique et viscéral !

Les mécaniques de jeu emblématiques de Samurai Shodown comme la jauge de Rage, la Lame Éclair et les coups super spéciaux sont de retour ! Vous allez sentir votre cœur palpiter quand, à l’article de la mort, vous renverserez la situation d’un seul coup ! Retrouvez toute la puissance et les sensations propres à la série avec Samurai Shodown sur votre Nintendo Switch !

■ Jouez n’importe où et n’importe quand avec la Nintendo Switch :

Grâce au Mode sur table de la Nintendo Switch, affronter un ami n’avait jamais été aussi simple. Il suffit de lui passer un Joy-Con et le tour est joué ! De plus, vous pouvez combattre n’importe où dans le monde grâce au Mode portable.

■ De nouveaux DLC proposant des personnages palpitants, prêts à rejoindre le combat !

Certains des personnages préférés des fans comme Rimururu, Kubikiri Basara, Kazuki Kazama, ou bien encore Wan Fu font leur grand retour dans SAMURAI SHODOWN ! Mais ils ne sont pas les seuls ! En effet, Hisame Shizumaru de Samurai Shodown III est disponible gratuitement !

Pour ne rien manquer de l’actualité de SAMURAI SHODOWN, rendez-vous sur le site officiel.