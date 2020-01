Scandale au cinéma !

Des premières étincelles à l’explosion médiatique, découvrez comment des femmes journalistes ont réussi à briser la loi du silence pour dénoncer l’inacceptable.

Tout le monde connaît Harvey Weinstein. Mais quelque temps avant le scandale qui l’a éclaboussé , un autre est survenu concernant Roger Ailes, PDG de Fox News. C’est ce scandale-ci qui est au cœur du film de Jay Roach et dans lequel Nicole Kidman, Charlize Theron et Margot Robbie incarnent trois femmes fortes qui ont fait tomber le grand manitou pour cause de harcèlement sexuel. Cette affaire est du reste aussi au centre de la série « The Loudest Voice » diffusée actuellement sur Canal+. Même si le film est mené tambour battant et que la psychologie des personnages n’est pas très approfondie, on voit bien le dilemme de taille auxquelles sont confrontées ces femmes tiraillées entre le succès professionnel et le salaire qui va avec d’une part et la peur de tout perdre de l’autre. Car dénoncer est un acte courageux qui n’est pas exempt de risque. On voit aussi comment le courage d’une femme, partie seule au front, en a conduit d’autres à risquer leur carrière pour protéger les suivantes. Un film percutant, efficace et nécessaire !