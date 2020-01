Persona 5 Royal : Rejoignez les Voleurs Fantômes de Coeurs dans ce tout nouveau trailer

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Rejoignez les Voleurs Fantômes de Cœurs pour leur prochain braquage ! Cette fois-ci, un nouveau personnage, Kasumi Yoshizawa, rejoint l’équipe dans le tout nouveau trailer d’ATLUS WEST.

Préparez-vous pour une toute nouvelle expérience avec Persona 5 Royal, basé sur l’univers de la série primée des Persona !

Les Voleurs Fantômes seront de retour dans Persona 5 Royal, sur PlayStation®4, dès le 31 mars 2020 avec la Phantom Thieves Edition, la Launch Edition, ainsi que des bundles digitaux, disponibles en précommande.

Rejoignez les Voleurs Fantômes de Cœurs grâce à ces éditions physiques de Persona 5 Royal :

La Phantom Thieves Edition :

Le masque officiel de Joker (avec son socle).

La boîte du collector.

Un Art book.

La bande-son du jeu.

Un Steelbook® en édition limitée.

Un code pour un thème dynamique sur PS4™.

La Launch Edition :

Un Steelbook® en édition limitée.

Un code pour un thème dynamique sur PS4™.

A propos de Persona 5 Royal :

Enfilez le masque de Joker et ralliez-vous aux Voleurs Fantômes de Cœurs. Ensemble, vous briserez les chaînes de la société moderne, élaborez des casses pour infiltrer les esprits corrompus et les remettre dans le droit chemin ! Explorez Tokyo, débloquez de nouvelles Persona, personnalisez votre Repaire des Voleurs comme vous l’entendez, découvrez des arcs narratifs et scènes inédits, des fins alternatives, et bien plus encore !

Même les Voleurs Fantômes les plus aguerris verront dans Persona 5 Royal une nouvelle occasion de défier les conventions, de trouver leur force intérieure et de combattre au nom de la justice.

Visitez le nouveau site et abonnez-vous à la Newsletter Persona afin de recevoir toutes les dernières informations sur Persona 5 Royal et les autres titres de la série Persona : https://atlus.com/p5r/lang/fr/.