Sam’s Story, le deuxième DLC de Metro Exodus arrivera le 11 février

Deep Silver et 4A Games révèlent aujourd’hui plus de détails sur le second DLC de Metro Exodus, Sam’s Story. L’occasion de confirmer également sa sortie prévue pour le 11 février 2020.

Sam’s Story suit Sam, un ancien marine américain, un Ranger Spartiate, qui a officié sous le Colonel Miller depuis que la guerre nucléaire a dévasté Moscou. Il a suivi Artyom dans sa recherche d’un monde en dehors du Métro. Sam a longtemps rêvé de retourner chez lui, et pourquoi pas retrouver sa famille saine et sauve. Cela semblait impossible via les tunnels assombris du métro, mais lorsque les Spartiates ont découvert que Moscou n’était pas la seule ville restée vivante après la guerre, espérer ne semblait plus si ridicule que cela.

Sam, déterminé à retourner aux Etats-Unis, quitte l’Aurora afin de s’aventurer dans les paysages d’un Vladivostok dévasté par les tsunamis et jonché de bâtiments industriels et de quartiers résidentiels en ruines. Cependant, afin d’atteindre son but, Sam découvrira qu’il aura besoin de toutes les tactiques qu’il a apprises jusqu’ici pour survivre, car son environnement s’avère beaucoup plus dangereux que ce qu’il pensait.

Dans ce vaste niveau, les joueurs découvriront une toute nouvelle histoire captivante mettant en scène de nouveaux personnages, de nouvelles armes et de nouvelles mutations, à travers un environnement très vaste et non linéaire, qui offrira des heures de gameplay.

Sam’s Story sera disponible à l’achat dès le 11 février 2020 sur Xbox One, Playstation 4, PC et Stadia. Il sera également inclus de le Metro Exodus Expansion Pass, qui contient déjà le très apprécié DLC The Two Colonels, sortie en août 2019.

Soyez le premier à tout savoir sur ce nouveau jeu unique en vous rendant sur le site Internet, ici : http://metrothegame.com/fr/