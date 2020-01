A tale of three Sisters au cinéma !

L’une après l’autre, elles ont été envoyées en ville pour travailler comme domestiques mais chacune est maintenant revenue, Nurham la dernière. Elle a frappé le fils du médecin local parce qu’il mouillait son lit tous les soirs. Quand l’aînée Reyhan est rentrée enceinte à la maison, son père l’a vite mariée au berger Veysel afin d’éviter un scandale. Elles rêvent de repartir mais ce sont les hommes qui décident de leur destinée.

Faisant référence à la célèbre pièce de Tchékov, le film du réalisateur turc Emin Alper (« Derrière la colline ») respecte une unité de lieu, de temps et d’action. Sombre et théâtrale, cette fable regorge de dialogues, la plupart du temps émaillés de disputes. Quasiment aucun échange n’a en effet lieu sans que des propos vifs ne fusent. Le sort des trois sœurs et le prédéterminisme qui les frappe dans ce monde dominé par les hommes constitue la trame de ce conte onirique et contemporain qui évoque la servitude et les rêves d’émancipation et qui parle du désir, du ressentiment, de la frustration mais aussi de la solidarité. Doté d’une magnifique photographie, le film vaut le détour.