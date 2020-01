Avis – Oppo Reno 5G

Partager Facebook

Oppo se positionne depuis peu sur le marché de la 5G avec son modèle Reno 5G. Un bel appareil moyen à haut de gamme qui propose tout ce qu’il faut pour cette arrivée attendue du constructeur chinois en terres helvètes via un partenariat avec Swisscom.

Un bel écrin

Equipé d’un écran de 6,64 pouces AMOLED, avec une résolution de 1080 x 2340 (387 dpi de densité), l’Oppo Reno 5G se dote d’un petit mécanisme permettant d’avoir une façade totalement dénuée de perçage pour son capteur à selfie de 16 Mpxl. En effet, celui-ci s’escamote derrière une sorte d’aileron qui s’extrait de la tranche du mobile lorsque l’on souhaite prendre un selfie. Malin ! Pour le reste, la construction et la finition son de très bonne facture, avec un dos recevant 3 appareils photo de 48, 13 et 8 Mpxl offrant un zoom jusqu’à 10x, hybride, proposé via un système de périscope à plat.

Un mobile bien fini

Sous le capot

Du côté des composants, le constructeur inclut un Snapdragon 855 comme CPU ainsi qu’un GPU Adreno 640, épaulés de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. De quoi voir venir et rester fluide en toute situation, que ce soit dans le surf sur le web comme pour les jeux les plus gourmands. Au benchmark Antutu, le Reno 5G obtient un score élevé de 435384 points, ce qui vient tutoyer les ténors du côté de la puissance brute sans trop sourciller. Il en résulte un appareil tout à fait homogène, fonctionnant à merveille sous Android 9. Doté d’une surcouche Color OS, le Reno 5G est agréable à l’utilisation, même si ladite surcouche maison pourrait être encore un peu mieux peaufinée pour être à la hauteur de ce que l’on peut voir chez la concurrence.

Multimédia

Pour la photo, le Reno 5G tire son épingle du jeu en proposant de nombreux modes de photo, en exploitant bien ses 3 capteurs dorsaux et celui frontal, permettant d’obtenir de bons résultats même en basses lumières ou lors de l’utilisation de son zoom allant jusqu’à 10x. Les résultats proposés sont à la hauteur des plus exigeants, venant tutoyer ce qui se fait de mieux actuellement. Pour sa partie audio, on est dans la bonne moyenne de ce qui se fait de correct, même si la prise mini-jack a disparu sur ce modèle 5G.

Un très bon moyen de gamme

Au final, l’Oppo Reno 5G se positionne comme un redoutable smartphone moyen de gamme qui ne craint pas les performances d’appareils plus onéreux. Proposé à environ CHF 650 par Swisscom, il pourrait bien faire son petit effet pour ceux qui veulent un appareil paré pour la 5G, qu’il exploite parfaitement sur les réseaux naissants de nos opérateurs. De plus, sa batterie de 4065 mAh permet d’en tirer profit pendant 2 jours d’une utilisation modérée.

Fiche technique et informations fabricant sur le site d’Oppo.

Ecran sans encoche

Appareil photo

Autonomie

Surcouche perfectible

Pas de certification IP