Le Terminator dans Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

Ubisoft annonce son partenariat avec Studiocanal et l’arrivée du Terminator dans Tom Clancy’s Ghost Recon® Breakpoint dans le cadre d’un événement gratuit comprenant plusieurs missions, environnements, ennemis et dialogues inspirés du film original Terminator de 1984. L’événement sera disponible pour tous les joueurs à partir de ce matin 10h sur Xbox One, Xbox One X, PlayStation®4, PC, UPLAY+, le service d’abonnement d’Ubisoft* et Stadia, la nouvelle génération de plateforme de jeux vidéo de Google.

Au cours de l’événement live Terminator, jouable entièrement seul ou en coopération, les participants devront s’équiper afin d’affronter une menace inattendue venant du futur dans un arc narratif inédit se déroulant dans un nouveau lieu d’Auroa.

Au cours de deux missions principales, les joueurs devront porter secours et faire équipe avec Rasa Aldwin, une femme venant elle aussi du futur, dans l’espoir de faire échouer les plans du Terminator. Ces deux missions seront respectivement disponibles les 29 janvier et 1er février et seront toujours accessibles in-game jusqu’à la fin de l’événement. Les joueurs pourront également affronter les cyborgs T-800 au cours de combats quotidiens et de missions d’interception.

En complétant les missions de l’événement live, du 29 janvier au 6 février, les joueurs seront récompensés d’objets exclusifs inspirés de Terminator, incluant notamment l’iconique tenue punk du film ainsi que des nouvelles armes et véhicules . En plus de ces récompenses gagnées en complétant les missions de l’événement, les joueurs pourront customiser davantage leurs Ghosts avec deux packs inspirés de Terminator qui leur permettront de se transformer en Terminator ou en Kyle Reese.

L’événement live Terminator fait partie de l’Épisode 1 de Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint. Il fait suite au lancement du premier raid de l’histoire de la franchise ainsi qu’à la série de mises à jour gratuites qui ont apporté des améliorations majeures au jeu. À noter que le jeu continuera de recevoir des mises à jour régulières au cours des prochains mois comme annoncé dans la lettre ouverte exprimant la volonté d’Ubisoft et du studio à l’origine de Ghost Recon Breakpoint de faire évoluer le jeu en tenant compte des retours des joueurs.

De plus amples informations concernant Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint sont disponibles sur la page officielle du jeu.