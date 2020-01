Le lion au cinéma

Mais Romain n’est pas tout à fait sûr d’avoir fait le bon choix, Léo dit « le Lion » est-il vraiment un agent secret ou simplement un gros mytho ?

Dans ce film mêlant comédie et action, Philippe Katerine et Dany Boon forment un duo improbable qui n’est pas sans rappeler celui formé par Gérard Depardieu et Pierre Richard dans La chèvre . Pas crédible pour un sou, l’intrigue sert de prétexte à toute une série de cascades, de gags absurdes et de situations plus rocambolesques les unes que les autres. Complètement loufoque, le film est à réserver aux amateurs du genre !