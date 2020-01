PlayStation Plus titres en Février 2020

Partager Facebook

Les membres de PlayStation Plus peuvent s’attendre à cinq jeux en février dans le cadre de leur adhésion, disponibles en téléchargement à partir du 4 février:BioShock: The Collection (dont. BioShock, BioShock 2 et BioShock Infinite), Les Sims 4 et Firewall Zero Hour.

L’abonnement d’un mois de PS Plus est réduit de 50% sur le PlayStation Storejusqu’au 31 janvier. Tous ceux qui auront rejoint d’ici là, pourront également profiter des jeux de janvier (Uncharted: The Nathan Drake Collection, y compris les parties 1 à 3 et Goat Simulator) et ainsi avoir accès à pas moins de neuf jeux pour seulement 4,95 CHF.

BioShock: The Collection

Genre: Shoot

Release: 2016

Prix au PlayStation Store: 69,90 CHF

Dans BioShock: The Collection, les joueurs vivent la série primée BioShock comme jamais auparavant. En 1080p, ils retournent à Rapture, caché dans les profondeurs de la mer, et à Columbia, la ville au-dessus des nuages. La collection remasterisée regroupe tout le contenu solo de BioShock, BioShock 2 et BioShock Infinite, ainsi que tout le contenu additionnel solo, le pack ‘Le Meilleur de Columbia‘, et une version commentée par Ken Levine et Shawn Robertson, Imagining BioShock.

Les Sims 4

Genre: Simulation

Release: 2017

Prix au PlayStation Store: 39,90 CHF

La série de jeux populaire revient avec Les Sims 4. Les joueurs ont la possibilité de créer un monde qui reflète leur propre personnalité. La liberté de création va de la création de Sims individuels avec des personnalités et des aspirations dynamiques à la création de la maison parfaite en mode construction, en passant par l’exploration et l’influence d’un quartier animé et d’autres lieux fascinants.

Firewall Zero Hour

Genre: Shoot

Release: 2018

Prix au PlayStation Store: 34,90 CHF

Firewall Zero Hour est un tireur d’élite tactique exclusif à PlayStation VR. 3Une vision à 360°, une liberté de mouvement totale et un son surround 3D amènent les joueurs directement sur le champ de bataille immersif. Faisant partie d’une unité de mercenaires d’élite, ils affrontent l’équipe adverse dans des combats à 4 contre 4, et doivent soit voler soit protéger un ordinateur portable contenant des informations importantes. Le travail d’équipe et la mise en œuvre d’une stratégie commune sont essentiels.

Les membres de PS Plus peuvent télécharger les jeux au PlayStation Store à partir du 4 février. D’ici là, ils ont encore la possibilité de profiter des jeux de janvier,Uncharted: The Nathan Drake Collection et Goat Simulator.

Pour plus d’informations sur l’offre PlayStation Plus en février, visitez le PlayStation-Blog.