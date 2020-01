Ash of Gods : Redemption est maintenant disponible

Partager Facebook

Buka Entertainment et Ravenscourt sont fiers d’annoncer que le jeu Ash of Gods: Redemption est désormais disponible sur PlayStation®4,Microsoft Xbox®, Nintendo Switch™ et PC.



À propos de Ash of Gods : Redemption :

Ash of Gods est un RPG au tour par tour dont la trame narrative ne cesse d’évoluer au cours de l’histoire, et qui risque d’affecter grandement le gameplay. L’histoire du jeu montre toute la complexité et l’ambiguïté des choix moraux. Ainsi, de simples avantages temporaires peuvent coûter la vie à n’importe quel personnage, tandis qu’un sacrifice peut quant à lui faciliter la partie des joueurs. Ash of Gods mélange habilement un style artistique sublime, des musiques envoûtantes, des combats stratégiques et une histoire poignante qui évolue grâce aux dialogues interactifs. Ainsi, les différents choix effectués par le joueur rendent chaque partie unique.



Caractéristiques principales :