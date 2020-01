Partager Facebook

Ubisoft annonce que « Hope », la Saison 1 de l’Année 4 de For Honor®, sera disponible le 6 février sur Playstation®4, Xbox One et PC.

« Hope » débute alors que le cataclysme ayant affecté le monde de For Honor touche à sa fin. Au cœur du chaos et après des années de guerre impitoyable, les Héros de For Honor doivent trouver une nouvelle raison de se battre. Les joueurs auront accès à de nouvelles armures et armes à collecter, à des événements in-game ainsi qu’à de nouveaux contenus inspirés des dernières évolutions du monde de For Honor. Cette nouvelle saison introduira également un Battle Pass ainsi qu’un nouveau système de progression qui permettra aux joueurs de débloquer des récompenses cosmétiques inédites via le Pass Gratuit et le Pass Premium en complétant les matchs, des quêtes du mode Arcade et les ordres quotidiens.

« Hope » marque le début de l’Année 4 de For Honor, « l’Année du Jugement ». Cette nouvelle année sera riche en nouveaux contenus, grâce à quatre Saisons, incluant deux nouveaux Héros, de nouvelles options de personnalisation, de nouvelles armures et bien plus encore. L’équilibrage du jeu demeurera l’une des priorités de l’équipe de développement de For Honor qui aura également à cœur de soutenir et de développer l’aspect compétitif du jeu grâce à des tournois officiels réguliers. Fidèle à ses traditions, For Honor continue de s’associer à des artistes de renom pour la création d’illustrations officielles du jeu à chaque nouvelle saison offrant ainsi aux joueurs de nouvelles perspectives sur le monde de For Honor.

For Honor compte désormais plus de 20 millions de joueurs dans le monde et est disponible sur PlayStation®4, Xbox One, Xbox One X, PC ainsi que sur UPLAY+*, le service d’abonnement sur PC d’Ubisoft. De plus amples informations concernant For Honor sont disponibles sur le site officiel du jeu, sur Facebook, Twitter.