Avis – Samsung Galaxy Fold 5G

Presque sans faire un pli

L’attente pour utiliser un mobile à écran pliable est enfin terminée. Avec le Galaxy Fold 5G Samsung fait montre de son savoir-faire en proposant un smartphone qui se replie sur lui-même à la façon d’un livre, doté d’un écran pour l’utiliser refermé et s’ouvrant sur une tablette de 7,3 pouces. De quoi magnifier les séances de surf sur le web avec un écran Dynamic AMOLED de 2156 x 1536 pxls de résolution, le tout en HDR10+…

Le Galaxy Fold 5G, replié, se veut de l’épaisseur de 2 mobiles, dans un format allongé peu banal. Il inclut, fermé, sur sa face avant, un petit écran de 4,6 pouces Super AMOLED de format 21 :9 permettant de lire les notifications ou de lancer des applications comme on le ferait sur un smartphone normal. À noter que l’écran ne s’étire pas sur toute la surface du mobile refermé, ce qui est un peu déconcertant de prime abord, mais on s’y fait rapidement. L’appareil dispose d’un capteur photo en mode replié sur sa face avant, permettant de déverrouiller le mobile, tandis que l’on peut le faire également via un lecteur d’empreintes digitales positionné sur la tranche. Mais c’est d’une fois ouvert que l’on profite d’une jolie petite tablette au rendu plus que correct. On remarque toutefois, si on n’est pas placé bien en face, que l’endroit où le mobile se replie, une sorte de pli très léger. Le mécanisme, qui avait connu quelques déboires avant d’être corrigé suite à un premier lancement, semble plus que robuste. Cependant, plié, on remarque également que les deux parties ne sont pas parfaitement parallèles l’une sur l’autre, un petit jour prenant place près de la charnière. Samsung conseille d’ailleurs de ne rien mettre d’autre dans sa poche que le mobile, au risque de voir des corps étrangers se glisser dans l’interstice. Mais dans l’ensemble, bien que plutôt épais et lourd d’une fois replié, le Fold 5G se glisse sans trop sourciller dans une poche avant de jeans.

Pour les geeks

Pour le reste, ce Galaxy Fold 5G est équipé d’un Snapdragon 855 qui lui donne de la fluidité dans tous les cas de figure, épaulé de 12 Go de RAM et de 512 Go de mémoire de stockage. Ses 3 optiques photo permettant l’ultra-grand-angle, le grand-angle et un zoom 2x offrent des résultats excellents, même en basses lumières. Enfin, Samsung propose également dans la boîte des écouteurs sans fil AKG et leur boîte de rechargement permettant la recharge par induction directement depuis le dos du Fold 5G. Pratique et efficace !

Avec sa batterie de 4380 mAh rechargeable également sans fil, le Fold 5G permet de s’en servir deux petits jours sans recharge. On apprécie également sa compatibilité 5G, qui permet de se connecter avec vélocité sur les derniers réseaux mobiles. Un mobile qui change de ce que l’on avait pu voir jusqu’ici, pour autant que l’on se fasse à son poids de 263 grammes et à son tarif qui reste stratosphérique, puisque listé à près de CHF 2300 sur le web en date de cet avis. Un smartphone pour lequel les geeks et les amateurs de nouvelles technologies risquent bien de craquer…