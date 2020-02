kDrive : la première solution de stockage collaborative 100% suisse pour les PME et les particuliers

Partager Facebook

Infomaniak, entreprise leader dans les technologies et l’hébergement Web, lance kDrive, une alternative aux GAFAM. Cette solution de stockage et de collaboration en ligne est développée grâce à des technologies indépendantes et hébergée exclusivement en Suisse, garantissant la vie privée des utilisateurs. Compatible avec tous les systèmes d’exploitation et disponible sur Android et iOS, kDrive propose des tarifs concurrentiels et des formules adaptées à tous les besoins des particuliers et des entreprises.

Cloud sécurisé et respectueux de la vie privée

Alors que les questions de confidentialité et de respect de la vie privée sont de plus en plus souvent au cœur des préoccupations des utilisateurs, kDrive propose des espaces de stockage sécurisés : toutes les données hébergées sont chiffrées et sauvegardées en permanence sur au moins trois supports dans deux datacenterslocalisés en Suisse. Infomaniak n’analyse et ne revend pas les données de ses utilisateurs.

Migration facile et jusqu’à plus de 100 To d’espace de stockage

L’utilisation de kDrive est intuitive. Les utilisateurs peuvent migrer leurs données de Google Drive, OneDrive et Dropbox vers kDrive en quelques clics. La capacité de stockage est impressionnante : de 2 To au minimum, elle s’échelonne jusqu’à 106 To par paliers de 5 To. Sur un ordinateur de bureau, la synchronisation des Drives passe directement par le gestionnaire de fichiers du système d’exploitation grâce à une application disponible sur Windows, macOS et Linux. La synchronisation sélective et le travail hors ligne font parties des fonctionnalités proposées : dans ce dernier cas de figure les fichiers sont mis à jour dès que l’appareil est de nouveau connecté à internet. La fonction de recherche, également présente, permet de trouver rapidement les fichiers de son choix. Évolutif, kDrive bénéficiera régulièrement d’améliorations et de nouvelles fonctionnalités.

Suite collaborative complète compatible à 100% avec Microsoft Office

La modification de documents se fait directement dans le navigateur de son choix. Infomaniak a privilégié OnlyOffice comme alternative gratuite à Microsoft Office. Ces applications sont compatibles à 100% avec les formats Word, Excel et PowerPoint ainsi que leurs équivalents LibreOffice et OpenOffice. Il est par ailleurs possible de revenir à tout moment vers une ancienne version d’un fichier grâce à un système de versioning performant.

Application mobile gratuite pour travailler lors des déplacements

Une application mobile gratuite est aussi disponible pour Android et iOS : les données sont directement accessibles depuis un smartphone ou une tablette. Il est également possible d’éditer des documents Word, Excel et PowerPoint directement depuis son mobile et d’activer la sauvegarde automatique de photos vers kDrive. Dans un monde de plus en plus connecté, ces fonctionnalités constituent des avantages de poids pour les utilisateurs lorsqu’ils sont en déplacement ou n’ont simplement pas accès à leur ordinateur.

Après une phase de test réservée à ses clients existants, kDrive est désormais disponible pour tous. Une période d’essai de 30 jours est offerte pour les nouveaux comptes. À ce jour, plus de 10’000 utilisateurs ont déjà adopté kDrive pour stocker leurs données en toute sécurité et en toute confidentialité en Suisse.

Tarifs compétitifs (dès CHF 5.95/mois pour 2 To)

Un utilisateur unique peut profiter de 2 To de données dès CHF 5.95/mois contre CHF 10.-/mois pour Google Drive et CHF 12.85/mois pour Dropbox.

La formule Team inclut 6 utilisateurs dès 3 To de stockage pour CHF 11.95/mois. L’espace de stockage peut être augmenté par paliers de 5 To au tarif de CHF 43.10/palier avec une limite de 18 To.

La formule Pro conçue pour les entreprises coûte CHF 7.95/mois/utilisateur (3 utilisateurs minimum dès 6 To). Elle s’échelonne également par paliers de 5 To (CHF 43.10) jusqu’à 106 To : cette capacité élevée permet de répondre aux besoins les plus pointus des utilisateurs.

Pour de plus amples informations : www.infomaniak.com/fr/kdrive/