Nouveaux jeux de PlayStation Now en février: Cities: Skylines, The Evil Within, LEGO Worlds

PlayStation Now, le streaming service de PlayStation, recevra trois nouveaux titres à partir du 4 février, qui seront disponible dans la vaste bibliothèque pour le streaming et le téléchargement.

Cities: Skylines

Genre: Simulation

Date de sortie: 2017

Dans la vaste simulation Cities: Skylines de Paradox Interactive, les joueurs construisent la ville de leurs rêves en tant que maires de la ville. Qu’ils créent une ville côtière tranquille avec de l’énergie renouvelable ou une métropole industrielle remplie de smog, c’est à eux de décider. Les besoins centraux des résidents ne doivent pas être négligés: L’éducation, l’eau, l’électricité, un réseau routier interactif, les transports publics, les parcs, les divertissements, les zones piétonnes, les quartiers et les changements de jour et de nuit ne sont que quelques-uns des aspects difficiles à prendre en compte lors de la planification et de la création d’une ville dans Cities: Skylines.

The Evil Within

Genre: Horreur

Date de sortie: 2014

The Evil Within de Bethesda offre l’horreur de survie dans sa forme la plus pure, et donc l’horreur palpitante pour tous les fans d’horreur. Développé par Shinji Mikami et l’équipe talentueuse de Tango Gameworks, The Evil Within vous emmène dans un monde atmosphérique avec des environnements dynamiques, un suspense oppressant et une histoire passionnante autour du détective Sebastian Castellanos et de l’enquête sur un mystérieux meurtre de masse. Dans la lutte pour la survie, plein d’horreur et d’action, les joueurs ont des ressources limitées, ce qui augmente encore le frisson psychologique et fait de ce classique une expérience inoubliable.

LEGO Worlds

Genre: Familial

Date de sortie: 2017

LEGO Worlds présente des mondes générés de manière procédurale, faits de briques LEGO, qui peuvent être complètement modifiés et alimentés de manière dynamique avec des modèles LEGO. Pierre par pierre, les joueurs peuvent concevoir tout ce qu’ils veulent et utiliser des outils pour travailler le terrain afin de créer d’immenses zones montagneuses ou des îles tropicales. Des structures préfabriquées peuvent aider à construire un monde selon ses propres idées. On peut l’explorer à l’aide d’hélicoptères, de cerfs-volants, de motos ou même de gorilles et rechercher des trésors. Au plus tard lorsque sa propre création prend vie et que les personnages et les animaux communiquent entre eux et avec les joueurs de manière inattendue, le plaisir du jeu est à l’ordre du jour, où rien n’est impossible.

LEGO Worlds sera inclus dans la bibliothèque PlayStation Now pendant six mois, jusqu’au 4 août 2020.

Les utilisateurs de PlayStation Now ont accès à plus de 650 jeux pour CHF 10,90 par mois, CHF 27,90 pour 3 mois ou CHF 69,90 par an. Les titres de PlayStation 4, PlayStation 3 et PlayStation 2 peuvent être diffusés en ligne ; les jeux PlayStation 4 peuvent également être téléchargés sur le disque dur PS4 et joués hors ligne. Comme PlayStation Now peut également être diffusée en streaming sur le PC Windows, les jeux exclusifs à PlayStation peuvent être joués sur l’ordinateur.

De nouveaux jeux sont ajoutés chaque mois, et les titres à succès sélectionnés restent dans la gamme pendant trois mois à la fois. En janvier, les trois joyaux du jeu vidéo Horizon Zero Dawn, Uncharted: The Lost Legacy et Overcooked! 2 ont enrichi la bibliothèque PlayStation Now.