Saints Row est de retour sur Nintendo Switch

Deep Silver confirme aujourd’hui que Saints Row®:IV™- Re-Elected™ sera disponible sur Nintendo Switch™ le 27 mars 2020 et en profite pour annoncer que les précommandes sont désormais ouvertes.

La version Nintendo Switch™ du très apprécié Saints Row IV arrivera avec un total de pas moins de 25 DLC. Les fans de Saints Row qui précommanderont la version boite (chez les revendeurs participants) recevront un set de pins *.

A propos de l’histoire :

Vous êtes le Président des Etats-Unis d’Amérique et vous devez tous nous sauver sur Terre. Le Boss des Saints a été élu à la présidence des Etats-Unis, mais les Saints ne font que commencer.

Après une terrible invasion extraterrestre, menée par le vil suzerain Zinyak, les Saints ont été transportés dans une sorte de Steelport encore plus étrange que d’ordinaire. Avec de nouveaux et d’anciens compagnons à leurs côtés, ainsi qu’un arsenal de superpouvoirs et d’armes plus bizarres les unes que les autres, ils doivent se battre pour libérer l’humanité de l’emprise mentale du grand-père Extraterreste Zinyak.

Les Saints sont passés de la crackhouse au Penthouse, jusqu’à la Maison Blanche – mais maintenant c’est à vous de libérer le monde de Zinyak et son empire extraterrestre ! Votre mission est de sauver le monde dans le plus fou des univers open world, disponible pour la première fois sur Nintendo Switch™.

Les caractéristiques du jeu :

Le rêve américain – Incarnez le Président des Etats-Unis dans une histoire folle qui s’étend dans le temps et l’espace. A vous de libérer le monde, maintenant pour la première fois sur Nintendo Switch™.

Super-Héros en chef – Sautez par-dessus les bâtiments. Tuez à l’aide de votre esprit. Traversez les tanks en courant. Ce ne sont que quelques-uns des pouvoirs dont vous allez pouvoir bénéficier.

Des jouets extraterrestres – Manipulez un éventail impressionnant d’armes et de véhicules extraterrestres. L’Inflato-Ray, le Polarizer, le Disintegrator, et beaucoup d’autres sont à votre disposition !

Customisez vos armes, customisez la destruction – Vous avez customisé vos personnages. Vous avez customisé vos vêtements. A présent, vous pourrez également customiser vos armes.

Un duo dynamique – Rejoignez et quittez une partie quand vous voulez, un classique de Saints Row encore amélioré. Parce que la seule chose plus sympa qu’un Président surpuissant, c’est deux Présidents surpuissants !