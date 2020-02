Le coronavirus affecte aussi le monde du jeu vidéo

Partager Facebook

Constructeurs automobiles, sociétés spécialisées dans l’électronique et autres doivent suspendre leurs productions en Chine à cause du coronavirus. Et même le monde du jeu vidéo est touché par l’épidémie puisque le salon Tapei Game Show a été repoussé et que Nintendo a émis une alerte sur de probables difficultés à produire sa Nintendo Switch.

Le RPG The Outer Worlds aussi repoussé sur Switch!

Mais le software est aussi touché puisqu’on apprend que le titre « The Outer Worlds », déjà disponible sur PS4, PC et Xbox One et dont le studio chinois de Virtuos s’occupe du portage sur Nintendo Switch, aura aussi du retard. Initialement attendu pour le 6 mars prochain, il sortira plus tard dans l’année.