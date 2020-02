Sony étend son écosystème d’imagerie avec des kits de développement logiciel (SDK) pour boîtiers télécommandés

Partager Facebook

Une nouveauté qui va permettre aux développeurs et intégrateurs d’ouvrir de nouveaux horizons photographiques

Sony annonce aujourd’hui la mise à disposition gratuite d’un kit de développement logiciel pour certains de ses boîtiers photo (Camera Remote SDK) qui offre aux développeurs et aux intégrateurs la possibilité de régler les appareils et d’accéder aux images à distance. Le support pour les développeurs et les intégrateurs a été grandement enrichi comparativement à l’actuelle interface de programmation d’application (Camera Remote API) ce qui va permettre de concevoir des applications sur mesure pour contrôler à distance les appareils Sony. Les applications offrent des fonctionnalités de contrôle à distance à partir d’un PC hôte et facilitent la transmission des données issues des boîtiers Sony Alpha.

Le Camera Remote SDK permet notamment aux développeurs et aux intégrateurs d’accéder, à distance, à des fonctions telles que la modification des paramètres de prise de vue, le déclenchement ou la visualisation du cadre de visée dans leurs applications logicielles.

Le Camera Remote SDK est initialement compatible avec les Alpha 7RIV et Alpha 9 II ; la gamme d’appareils compatibles sera progressivement étendue par la suite[i].

Le Camera Remote SDK est disponible dès à présent, et peut être téléchargé par ce lien.

L’actuelle interface de programmation d’application Camera Remote API sera supprimée après le lancement du kit Camera Remote SDK, et son support sera supprimé sous peu[ii].

[i] Les appareils pris en charge par l’API actuelle de Camera Remote ne sont pas tous inclus dans la gamme d’appareils compatibles avec Camera Remote SDK

[ii] Pour plus de détails, consultez le site relatif à Camera Remote API –https://developer.sony.com/develop/cameras/get-started