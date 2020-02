Samsung lance un nouveau téléphone pliable, le Z Flip

Partager Facebook

Samsung Electronics présente le Galaxy Z Flip. Un nouveau pliable qui impressionne par son design élégant et qui transforme littéralement les lois de la physique avec le premier écran de smartphone pliable en verre de Samsung. L’écran de 6,7 pouces peut être plié de manière compacte et tient confortablement dans votre poche. Contrairement à un smartphone classique, le pliable offre de nouvelles possibilités pour prendre des photos et tourner des vidéos – même en mains libres.



«La réaction positive au Galaxy Fold galaxie nous a encouragés à aller plus loin» déclare Dario Casari, Country Manager Samsung Suisse. «Avec le Galaxy Z Flip, nous élargissons notre portefeuille de produits pliables et offrons à nos clients une nouvelle catégorie d’appareils innovants, un nouveau type d’affichage et, surtout, de nouvelles façons d’utiliser un smartphone. Avec le design pliable unique du Galaxy Z Flip, nous redéfinissons ce qu’un appareil mobile peut permettre aux utilisateurs de faire».



L’ère des pliables

Avec le Galaxy Fold 5G, Samsung a ouvert l’ère des pliables et continue de façonner cette catégorie avec le Galaxy Z Flip. «En tant que premier appareil de la série Z, le smartphone pliable est le signal de départ pour une nouvelle gamme de produits et souligne le positionnement de Samsung en tant que leader de l’innovation dans la catégorie des smartphones pliables», explique M. Casari.

La mode rencontre la technologie – Le design compact et élégant du Galaxy Z Flip séduit les clients, qui utilisent la technologie pour exprimer leur personnalité. Toutes les innovations intégrées dans le Galaxy Z Flip sont conçues pour donner aux utilisateurs davantage de possibilités de s’exprimer.

– Le design compact et élégant du Galaxy Z Flip séduit les clients, qui utilisent la technologie pour exprimer leur personnalité. Toutes les innovations intégrées dans le Galaxy Z Flip sont conçues pour donner aux utilisateurs davantage de possibilités de s’exprimer. Un style qui tient dans votre poche – Le Galaxy Z Flip est conçu pour vous accompagner partout. Une fois plié, il a à peu près la taille d’un portefeuille et tient facilement dans une poche de pantalon ou dans un sac à main. Lorsqu’il est ouvert, le Galaxy Z Flip révèle un grand écran de 6,7 pouces. Les coins arrondis du boîtier l’étui lui donnent une sensation de douceur et se ferment d’un clic agréable lorsqu’il est plié.

Le Galaxy Z Flip est conçu pour vous accompagner partout. Une fois plié, il a à peu près la taille d’un portefeuille et tient facilement dans une poche de pantalon ou dans un sac à main. Lorsqu’il est ouvert, le Galaxy Z Flip révèle un grand écran de 6,7 pouces. Les coins arrondis du boîtier l’étui lui donnent une sensation de douceur et se ferment d’un clic agréable lorsqu’il est plié. Le premier écran en verre pliable de Samsung – L’écran Infinity Flex dont est équipé le Galaxy Z Flip est en verre ultra mince (UTG) flexible, spécialement développé par Samsung. L’UTG (Ultra Thin Glass) est extrêmement fin et possède la plupart des caractéristiques haut de gamme des écrans en verre classiques – toucher de qualité supérieure et aspect particulier – pour la première fois sur un smartphone pliable.

L’écran Infinity Flex dont est équipé le Galaxy Z Flip est en verre ultra mince (UTG) flexible, spécialement développé par Samsung. L’UTG (Ultra Thin Glass) est extrêmement fin et possède la plupart des caractéristiques haut de gamme des écrans en verre classiques – toucher de qualité supérieure et aspect particulier – pour la première fois sur un smartphone pliable. Nouvelle charnière escamotable – La charnière escamotable du Galaxy Z Flip est un chef d’œuvre d’ingénierie. La charnière est soutenue par deux petites cames, ingénieusement conçues pour assurer la stabilité et la fluidité de toute opération de pliage. A l’instar d’un écran d’ordinateur portable, le Galaxy Z Flip peut rester ouvert à différents angles. Le système de la charnière escamotable intègre également des technologies de Samsung pour protéger la charnière de la poussière et de l’encrassement.

Nouvelle forme, nouvelles possibilités

Le Galaxy Z Flip permet aux utilisateurs de jouer sous différents angles – en mains libres également. Son design pliable unique ouvre des possibilités d’utilisation qu’aucun autre smartphone sur le marché ne peut actuellement offrir.

Mode Flex – Samsung a travaillé en étroite collaboration avec Google pour développer le Mode Flex pour One UI, une interface utilisateur qui tire pleinement parti du design pliable du Galaxy Z Flip. En effet, le Galaxy Z Flip peut non seulement être plié et déplié, et lorsqu’il est ouvert à 90 degrés, les moitiés supérieure et inférieure peuvent être utilisées comme deux écrans distincts de 4 pouces. Les utilisateurs peuvent ainsi, par exemple, afficher des vidéos ou d’autres contenus sur la moitié supérieure et piloter le smartphone via la moitié inférieure.

– Samsung a travaillé en étroite collaboration avec Google pour développer le Mode Flex pour One UI, une interface utilisateur qui tire pleinement parti du design pliable du Galaxy Z Flip. En effet, le Galaxy Z Flip peut non seulement être plié et déplié, et lorsqu’il est ouvert à 90 degrés, les moitiés supérieure et inférieure peuvent être utilisées comme deux écrans distincts de 4 pouces. Les utilisateurs peuvent ainsi, par exemple, afficher des vidéos ou d’autres contenus sur la moitié supérieure et piloter le smartphone via la moitié inférieure. Encore plus de main libre – Lorsqu’il est déplié, le Galaxy Z Flip peut rester ouvert à pratiquement n’importe quel angle. Ceci offre non seulement plus de possibilités de selfies, mais permet également de se concentrer pleinement sur l’interlocuteur lors de chats vidéo avec Google Duo – le tout en mains libres.

Lorsqu’il est déplié, le Galaxy Z Flip peut rester ouvert à pratiquement n’importe quel angle. Ceci offre non seulement plus de possibilités de selfies, mais permet également de se concentrer pleinement sur l’interlocuteur lors de chats vidéo avec Google Duo – le tout en mains libres. Caméra autonome – Le Galaxy Z Flip peut littéralement être autonome et prendre des photos: les utilisateurs peuvent simplement déplier ce smartphone pliable et le poser pour prendre des photos plus facilement en déplacement – des photos de groupe à des scènes de nuit animées. Les photos et les vidéos peuvent également être prises sous de nouveaux angles sans trépied; il fonctionne même en mains libres en utilisant la minuterie ou des gestes. Les vidéos ou photos prises en hyperlapse dans des conditions de faible luminosité en mode nocturne bénéficient tout particulièrement de la position fixe. Lorsque l’appareil est fermé, l’utilisateur peut l’utiliser pour prendre rapidement des selfies de haute qualité d’une seule main en utilisant la caméra située à l’arrière, sans avoir à ouvrir l’appareil. Ouvert, le Galaxy Z Flip permet de tourner des vidéos impressionnantes – en option au format 9:16, qui est idéal pour le partage sur les réseaux sociaux.

Le Galaxy Z Flip peut littéralement être autonome et prendre des photos: les utilisateurs peuvent simplement déplier ce smartphone pliable et le poser pour prendre des photos plus facilement en déplacement – des photos de groupe à des scènes de nuit animées. Les photos et les vidéos peuvent également être prises sous de nouveaux angles sans trépied; il fonctionne même en mains libres en utilisant la minuterie ou des gestes. Les vidéos ou photos prises en hyperlapse dans des conditions de faible luminosité en mode nocturne bénéficient tout particulièrement de la position fixe. Lorsque l’appareil est fermé, l’utilisateur peut l’utiliser pour prendre rapidement des selfies de haute qualité d’une seule main en utilisant la caméra située à l’arrière, sans avoir à ouvrir l’appareil. Ouvert, le Galaxy Z Flip permet de tourner des vidéos impressionnantes – en option au format 9:16, qui est idéal pour le partage sur les réseaux sociaux. Notification individuelle – Que le Galaxy Z Flip soit fermé, en position verticale ou ouvert: les utilisateurs ne manquent aucun message, appel ou rappel. Lorsqu’il est fermé, un petit écran frontal affiche les notifications actuelles ou les informations d’état, telles que la date, l’heure ou le niveau actuel de la batterie. Pour répondre aux notifications, il suffit d’appuyer sur la notification et d’ouvrir le Galaxy Z Flip. Il est même possible de répondre aux appels entrants sans avoir d’ouvrir l’appareil pliable.

Que le Galaxy Z Flip soit fermé, en position verticale ou ouvert: les utilisateurs ne manquent aucun message, appel ou rappel. Lorsqu’il est fermé, un petit écran frontal affiche les notifications actuelles ou les informations d’état, telles que la date, l’heure ou le niveau actuel de la batterie. Pour répondre aux notifications, il suffit d’appuyer sur la notification et d’ouvrir le Galaxy Z Flip. Il est même possible de répondre aux appels entrants sans avoir d’ouvrir l’appareil pliable. Multitâche simplifié – Grâce à la vue en écran partagé, il est encore plus facile de travailler en parallèle. Pour ce faire, les utilisateurs ouvrent simplement la vue en écran partagé du Galaxy Z Flip pour sélectionner et déplacer les applications souhaitées par glisser-déposer. Les utilisateurs peuvent, par exemple, utiliser la partie supérieure de l’écran pour rechercher les dernières tendances de la mode, tandis que la moitié inférieure leur permet d’acheter leurs articles préférés.

Best of Galaxy

En tant que smartphone Galaxy, le Galaxy Z Flip combine l’expérience et les fonctions de l’écosystème Galaxy avec des appareils pliables. Il offre les performances et les fonctionnalités que le fleuron de la clientèle attend de Samsung dans les domaines de la caméra, de l’écran, de la batterie et de la sécurité. Comme sur tous les smartphones Samsung, les utilisateurs peuvent accéder aux services Samsung tels que Samsung Health, Samsung Knox et Samsung Pay.



Disponibilité et prix

Le Galaxy Z Flip sera disponible dans les magasins suisses à partir du 14 février 2020 en quantités limitées au prix de CHF 1500 (PVI), dans les couleurs Mirror Purple et Mirror Black.