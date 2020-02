The Division 2 Warlords of New York sera disponible le 3 mars

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Ubisoft annonce que Tom Clancy’s® The Division 2 Warlords of New York, une extension scénarisée de The Division 2, sera disponible le 3 mars 2020 sur Xbox One, PlayStation®4, PC et UPLAY+*, le service d’abonnement sur PC d’Ubisoft. Tom Clancy’s The Division 2 et son extension seront également disponibles ultérieurement en mars sur Stadia, la nouvelle génération de plateforme de jeux vidéo.

Les joueurs actuels de The Division 2 peuvent acheter l’extension individuellement. Les nouveaux joueurs peuvent quant à eux se procurer l’Édition Standard du jeu qui inclut le jeu de base The Division 2 ainsi que l’extension The Division 2 Warlords of New York, ou bien l’Édition Ultimate qui inclut le jeu et son extension ainsi que tous les contenus de l’Année 1 de The Division 2, les missions classées et les spécialisations débloquées. Pour jouer à The Division 2 Warlords of New York tous les joueurs doivent avoir atteint le niveau 30 et le World Tier 5. Chaque édition du jeu sera accompagnée d’un boost niveau 30 que les joueurs pourront activer s’ils le souhaitent afin de pouvoir jouer immédiatement à l’extension. Une fois la campagne de Warlords of New York terminée, les Agents pourront voyager librement entre Washington DC et New York City afin de profiter de la totalité des contenus de The Division 2.

Tous les joueurs qui précommanderont** l’extension bénéficieront d’un boost niveau 30 gratuit qu’ils pourront utiliser ou non pour que leur Agent atteigne le niveau 30 dans The Division 2, en amont de la sortie de l’extension.

Une extension scénarisée pour découvrir une nouvelle zone de New York City

Dans Tom Clancy’s The Division 2 Warlords of New York, les Agents de la Division partiront pour une chasse à l’homme épique afin de retrouver Aaron Keener, un ancien agent de la Division désormais devenu renégat. Keener et son réseau d’Agents renégats représentent une menace majeure pour la renaissance de la civilisation. Pour le retrouver, ils devront parcourir le monde ouvert vivant et sauvage de Lower Manhattan, une ancienne Dark Zone récemment frappée par un ouragan dévastateur qui a touché New York plus violemment qu’aucune autre ville des États-Unis. Les Agents seront chargés d’explorer de nouvelles zones dans lesquelles les joueurs retrouveront des lieux iconiques tels que Two Bridges, Chinatown et Wall Street. Pour atteindre Keener, les joueurs devront affronter chacun de ses Agents renégats qui possèdent tous un passé et des compétences uniques qu’ils gagneront après les avoir combattus.

La vision ultime de Tom Clancy’s The Division 2 Warlords of New York

Après avoir pris le temps d’écouter et de rassembler les retours de la communauté, l’équipe de développement a apporté diverses améliorations de gameplay au jeu incluant notamment la diversité des builds, la simplification du système d’équipement et l’ajout de butins plus utiles.

De plus, la Title Update (mise à jour) 8 inclura une refonte RPG du jeu permettant aux joueurs de mieux comprendre et de mieux gérer leur inventaire d’équipement. L’écran UI sera mis à jour pour afficher en permanence toute la gamme de rolls disponibles pour chaque stat, sur chaque élément d’équipement ou d’arme. Cette refonte verra également le retour des god rolls, améliorant ainsi la lisibilité du jeu et aidant les joueurs à prendre de meilleures décisions sur l’utilité de l’équipement pour leur build. Par ailleurs, les joueurs bénéficieront d’une amélioration et d’une simplification du système de recalibrage des équipements avec l’ajout d’indicateurs d’utilité des stats et des articles ainsi que l’ajout d’un attribut permanent et de l’enregistrement des statistiques dans la station de recalibrage. Tous ces éléments permettront aux Agents de planifier plus facilement le build parfait.

Les Dark Zones déjà présentes dans The Division 2 ont également été mises à jour afin de revenir à une mécanique plus simple concernant les renégats, l’objectif étant de récompenser les interactions entre les joueurs, que ce soit en s’affrontant ou en aidant un Agent à vaincre un joueur renégat trop coriace.

Dans The Division 2 Warlords of New York, le niveau maximal des joueurs augmentera du niveau 30 au niveau 40, mais ce n’est pas tout. L’extension introduira également un système de progression infinie : le niveau SHD, ainsi que 4 nouvelles compétences qui pourront être utilisées tout au long du jeu. Les détenteurs de l’extension auront également accès à de nouvelles armes et nouveaux équipements.

L’introduction des Saisons incluant des Ligues et le retour d’événements globaux

L’extension introduira aussi une nouvelle philosophie post-lancement : les Saisons. Ces dernières, d’une durée de 3 mois, incluront un événement endgame avec à chaque fois une nouvelle cible principale et son réseau à retrouver. Ces cibles seront introduites à intervalles réguliers au cours des trois mois et possèderont une histoire qui leur sera propre ainsi que des récompenses uniques. La première saison débutera une semaine après la sortie de The Division 2 Warlords of New York. En parallèle de cette chasse à l’homme saisonnière, les Saisons offriront aux joueurs de nouvelles activités in-game.

Les Ligues sont une série de défis pour les joueurs avec à la clé l’opportunité de débloquer des récompenses basées sur l’habileté des joueurs à réussir les défis en question.

Enfin, les joueurs verront le retour des événements globaux qui sont des événements in-game à durée limitée au cours desquels un modificateur global sera appliqué au jeu et où les joueurs seront récompensés en complétant des tâches spécifiques. Pendant chaque saison, les joueurs augmenteront leur niveau de saison pour débloquer de nombreuses récompenses en participant aux diverses activités saisonnières ou tout simplement en jouant au jeu. Les joueurs souhaitant collectionner des récompenses additionnelles peuvent acheter un Season Pass.